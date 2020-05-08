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Вторая партия защитных костюмов для врачей поступила в Приморье
Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье. Из них 17,4 тысячи комплектов будут переданы в медучреждения края.
Дополнительные медсредства направлены Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России.
«За счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. В первую очередь – это поставка защитных костюмов для врачей. Они сейчас находятся в зоне риска. Надо сделать все возможное, чтобы обеспечить сохранность здоровья и жизни тех, кто спасает людей. Закупки медицинских средств защиты финансируются ФРДВ и крупными компаниями. В рамках первой партии 8 дальневосточных регионов уже получили 26,1 тысячи защитных костюмов для врачей. Очередные партии медсредств направляются в Забайкалье, Бурятию, Камчатку, Приамурье, Еврейскую автономную область, на Чукотку, Приморский и Хабаровский края, на Сахалин», – отметил Юрий Трутнев.
Всего в дальневосточные регионы поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток. Правительством РФ поручено увеличить объемы закупок не менее чем вдвое.
Напомним, в начале мая Приморский край получил первую партию защитных костюмов – 5,4 тысячи штук, а также более 40 тысяч медицинских перчаток.
К программе по борьбе с распространением COVID-19, которая реализуется ФРДВ, уже присоединилось более 20 организаций: ВЭБ.РФ, ПАО «Полюс», «ЕВРАЗ», ПАО «Русгидро», АО «Русская медная компания», УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, «Доброфлот» и другие.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
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