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Олег Кожемяко: Ситуация серьезная
За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано еще 36 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 763 жителям региона. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством Губернатора Олега Кожемяко в пятницу, 8 мая.
Как доложила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, темп прироста заболевших все еще остается высоким – 4,9%.
«На сегодняшний день количество заболевших в Приморье коронавирусной инфекцией составило 763 случая. За прошедшие сутки оно увеличилось на 36», – обозначила она.
По информации регионального минздрава, все, у кого подтвердился диагноз «коронавирус», заразились либо через контакты в семье, либо на работе. У 19 из них заболевание протекает бессимптомно – анализы были взяты как у находившихся в контакте с больными. Это еще раз подчеркивает опасность и коварство этого заболевания.
«Самой юной пациентке из вновь выявленных – 28 лет, самой возрастной – 79 лет», – отмечают в ведомстве, добавив, что среди больных COVID-19 – преимущественно представительницы женского пола.
Олег Кожемяко еще раз акцентировал внимание руководителей территорий на необходимости усилить работу административных комиссий, проводить разъяснительную работу с жителями о важности нахождения дома в это сложное время, призвал избегать посещения мест массового скопления людей.
«Ситуация серьезная. Количество заболевших с каждым днем увеличивается, по этому показателю наш регион занимает второе место на Дальнем Востоке», – подчеркнул губернатор.
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