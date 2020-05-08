www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.12 р. 100 JPY: 69.66 р.
EUR: 80.06 р. 10 CNY: 10.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Олег Кожемяко: Ситуация серьезная

08 Мая 2020, 12:10 | Приморье

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано еще 36 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 763 жителям региона. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством Губернатора Олега Кожемяко в пятницу, 8 мая.

Как доложила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, темп прироста заболевших все еще остается высоким – 4,9%.

«На сегодняшний день количество заболевших в Приморье коронавирусной инфекцией составило 763 случая. За прошедшие сутки оно увеличилось на 36», – обозначила она.

По информации регионального минздрава, все, у кого подтвердился диагноз «коронавирус», заразились либо через контакты в семье, либо на работе. У 19 из них заболевание протекает бессимптомно – анализы были взяты как у находившихся в контакте с больными. Это еще раз подчеркивает опасность и коварство этого заболевания.

«Самой юной пациентке из вновь выявленных – 28 лет, самой возрастной – 79 лет», – отмечают в ведомстве, добавив, что среди больных COVID-19 – преимущественно представительницы женского пола.

Олег Кожемяко еще раз акцентировал внимание руководителей территорий на необходимости усилить работу административных комиссий, проводить разъяснительную работу с жителями о важности нахождения дома в это сложное время, призвал избегать посещения мест массового скопления людей.

«Ситуация серьезная. Количество заболевших с каждым днем увеличивается, по этому показателю наш регион занимает второе место на Дальнем Востоке», – подчеркнул губернатор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: кожемяко  covid-19  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]