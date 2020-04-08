Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Приморье

Всего 15 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Приморском крае по данным на 18.00 8 апреля.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, к 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19 прибавились еще четыре.

«Официальные лабораторные результаты подтвердились у трех человек, чьи тесты находились в статусе “сомнительные” с утра, а также один случай еще прибавился после 13.00 сегодня», – отметили в ведомстве.

Здесь также сообщают, что тесты еще пяти человек, находящихся на госпитальном карантине, получили статус «подозрительные».

Медицинское наблюдение продолжают более 8 тысяч жителей региона, находящихся дома на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано почти 9 тысяч человек.