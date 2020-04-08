www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.46 р. 100 JPY: 69.31 р.
EUR: 82.01 р. 10 CNY: 10.7 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Приморье

08 Апреля 2020, 18:49 | Приморье
Всего 15 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Приморском крае по данным на 18.00 8 апреля. 
 
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, к 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19 прибавились еще четыре.
 
«Официальные лабораторные результаты подтвердились у трех человек, чьи тесты находились в статусе “сомнительные” с утра, а также один случай еще прибавился после 13.00 сегодня», – отметили в ведомстве.
 
Здесь также сообщают, что тесты еще пяти человек, находящихся на госпитальном карантине, получили статус «подозрительные». 
 
Медицинское наблюдение продолжают более 8 тысяч жителей региона, находящихся дома на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано почти 9 тысяч человек.
 

 

Автор:
Теги:



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]