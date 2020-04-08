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В Приморье выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом

08 Апреля 2020, 12:39 | Приморье
Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тысяч человек.
 
Еще три случая официально подтвержденного заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.
 
По информации территориального управления Роспотребнадзора, положительные заключения получены еще на трех приморцев, предварительные тесты которых находились в статусе «сомнительные».
 
«Среди заболевших – двое мужчин и одна женщина. COVID-19 официально подтвержден у жителя Находки, который вернулся из Америки, где проживал долгое время. Мужчина наблюдался дома и выявлен на ранней стадии заболевания. В другом случае под наблюдением врачей и на лечении – семейная пара. Муж вернулся из Москвы, где находился в командировке. Заболел сам и заразил супругу. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале», – сообщили в оперативном штабе.
 
Сообщается, что всего на карантине в медучреждениях сегодня находятся 52 человека.
 
«Это трое заболевших, три пациента, тесты которых определены, как “подозрительные” и направлены для подтверждения в новосибирской вирусологической лаборатории “Вектор”, а также те, кто контактировал с зараженными и у кого по прилету в Приморье были выявлены признаки ОРВИ», – обозначили в штабе.
 
Медицинское наблюдение на дому продолжают более 8 тысяч жителей региона. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тысяч человек. 
 

 

 

 

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Теги: тесты  пандемия  коронавирус 



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