В Приморье выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом

Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тысяч человек.

Еще три случая официально подтвержденного заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, положительные заключения получены еще на трех приморцев, предварительные тесты которых находились в статусе «сомнительные».

«Среди заболевших – двое мужчин и одна женщина. COVID-19 официально подтвержден у жителя Находки, который вернулся из Америки, где проживал долгое время. Мужчина наблюдался дома и выявлен на ранней стадии заболевания. В другом случае под наблюдением врачей и на лечении – семейная пара. Муж вернулся из Москвы, где находился в командировке. Заболел сам и заразил супругу. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале», – сообщили в оперативном штабе.

Сообщается, что всего на карантине в медучреждениях сегодня находятся 52 человека.

«Это трое заболевших, три пациента, тесты которых определены, как “подозрительные” и направлены для подтверждения в новосибирской вирусологической лаборатории “Вектор”, а также те, кто контактировал с зараженными и у кого по прилету в Приморье были выявлены признаки ОРВИ», – обозначили в штабе.

Медицинское наблюдение на дому продолжают более 8 тысяч жителей региона. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тысяч человек.