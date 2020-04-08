www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.46 р. 100 JPY: 69.31 р.
EUR: 82.01 р. 10 CNY: 10.7 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом

08 Апреля 2020, 09:43 | Приморье
Медицинские работники Приморья, участвующие в оказании помощи гражданам с диагнозом «коронавирус» и реализации мероприятий по противодействию распространения инфекции, получат стимулирующие выплаты.
 
О мерах поддержки приморских медиков рассказала врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
 
– Анастасия Геннадьевна, Приморский край вошел в число получателей федеральной субсидии на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом?
 
– Да, принято Постановление Правительства РФ, согласно которому субъекты получают финансирование на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Для нашего края предусмотрены средства в размере 70,1 миллиона рублей.
 
В настоящее время специалисты расписывают алгоритм получения данных выплат.
 
– Кто может рассчитывать на эту меру поддержки?
 
– Эта выплата стимулирующего характера предусмотрена для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которые либо работают с такими пациентами, либо работают в повышенной зоне риска.
 
– Когда смогут получить первые выплаты?
 
– Так как первые федеральные средства пойдут только в апреле, а наши врачи на страже уже с марта – именно в это время зарегистрирован первый официально подтвержденный лабораторно случай коронавирусной инфекции, то в марте были выделены средства краевого бюджета из резервного фонда. Это более 32 миллионов рублей. Эти деньги уже распределены по медицинским организациям, и до 10 апреля медицинские организации, чьи специалисты работали в таких условиях и с такими пациентами, должны их получить.
 
Предусмотрена доплата врачам в размере 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам – 8 тысяч рублей.
 
Размер выплаты работнику медицинского учреждения устанавливается пропорционально фактически отработанному им времени.
 

 

Автор:
Теги: пандемия  коронавирус  выплаты  доплата 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]