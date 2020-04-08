Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом
08 Апреля 2020, 09:43 | Приморье
Медицинские работники Приморья, участвующие в оказании помощи гражданам с диагнозом «коронавирус» и реализации мероприятий по противодействию распространения инфекции, получат стимулирующие выплаты.
О мерах поддержки приморских медиков рассказала врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
– Анастасия Геннадьевна, Приморский край вошел в число получателей федеральной субсидии на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом?
– Да, принято Постановление Правительства РФ, согласно которому субъекты получают финансирование на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Для нашего края предусмотрены средства в размере 70,1 миллиона рублей.
В настоящее время специалисты расписывают алгоритм получения данных выплат.
– Кто может рассчитывать на эту меру поддержки?
– Эта выплата стимулирующего характера предусмотрена для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которые либо работают с такими пациентами, либо работают в повышенной зоне риска.
– Когда смогут получить первые выплаты?
– Так как первые федеральные средства пойдут только в апреле, а наши врачи на страже уже с марта – именно в это время зарегистрирован первый официально подтвержденный лабораторно случай коронавирусной инфекции, то в марте были выделены средства краевого бюджета из резервного фонда. Это более 32 миллионов рублей. Эти деньги уже распределены по медицинским организациям, и до 10 апреля медицинские организации, чьи специалисты работали в таких условиях и с такими пациентами, должны их получить.
Предусмотрена доплата врачам в размере 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам – 8 тысяч рублей.
Размер выплаты работнику медицинского учреждения устанавливается пропорционально фактически отработанному им времени.
Автор:
Теги: пандемия коронавирус выплаты доплата
Новости партнеров
Новости тематики
- Тысячу термометров передали образовательным учреждениям Приморья
- Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом
- Прибывающие из-за границы жители Приморья могут выбрать самоизоляцию дома или в обсерваторе
- С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков
- 100 тонн дезинфицирующих растворов ежедневно используют во Владивостоке
- Меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина будут приняты в Приморье
- Восьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Приморье
- В Приморском крае ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией остается стабильной
- Еще одна пациентка вылечилась от коронавируса в Приморье
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
Новости раздела
- Тысячу термометров передали образовательным учреждениям Приморья
- Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом
- Прибывающие из-за границы жители Приморья могут выбрать самоизоляцию дома или в обсерваторе
- Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье
- С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков
- 100 тонн дезинфицирующих растворов ежедневно используют во Владивостоке
- Меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина будут приняты в Приморье
- Восьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Приморье
- В Приморском крае ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией остается стабильной
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
Loading...