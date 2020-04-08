Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом

Медицинские работники Приморья, участвующие в оказании помощи гражданам с диагнозом «коронавирус» и реализации мероприятий по противодействию распространения инфекции, получат стимулирующие выплаты.

О мерах поддержки приморских медиков рассказала врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

– Анастасия Геннадьевна, Приморский край вошел в число получателей федеральной субсидии на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом?

– Да, принято Постановление Правительства РФ, согласно которому субъекты получают финансирование на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Для нашего края предусмотрены средства в размере 70,1 миллиона рублей.

В настоящее время специалисты расписывают алгоритм получения данных выплат.

– Кто может рассчитывать на эту меру поддержки?

– Эта выплата стимулирующего характера предусмотрена для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которые либо работают с такими пациентами, либо работают в повышенной зоне риска.

– Когда смогут получить первые выплаты?

– Так как первые федеральные средства пойдут только в апреле, а наши врачи на страже уже с марта – именно в это время зарегистрирован первый официально подтвержденный лабораторно случай коронавирусной инфекции, то в марте были выделены средства краевого бюджета из резервного фонда. Это более 32 миллионов рублей. Эти деньги уже распределены по медицинским организациям, и до 10 апреля медицинские организации, чьи специалисты работали в таких условиях и с такими пациентами, должны их получить.

Предусмотрена доплата врачам в размере 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам – 8 тысяч рублей.

Размер выплаты работнику медицинского учреждения устанавливается пропорционально фактически отработанному им времени.