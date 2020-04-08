Тысячу термометров передали образовательным учреждениям Приморья

Партию электронных термометров для измерения температуры тела передали образовательным учреждениям Приморья. Инвентарь закуплен на краевые средства по поручению Губернатора Олега Кожемяко. Подобные меры призваны способствовать предотвращению возникновения и распространения вирусных инфекций.

Как рассказал министр по делам ГО и ЧС Приморского края Олег Мельников, термометры направят в детские сады и школы региона.

«У нас работают в населенных пунктах в детсадах дежурные группы, и эти термометры будут очень удобны и нужны для бесконтактного измерения температуры как у детей, так и у персонала образовательных учреждений», – пояснил министр.

Олег Мельников добавил, что это не первая и не последняя поставка оборудования, средств защиты и расходных материалов в Приморье. На прошлой неделе в край пришли 800 тысяч защитных повязок, которые распределили по госучреждениям региона, в ближайшее время ожидается поставка рецикуляторных облучателей, респираторов.

«Губернатор принял решение максимально усилить наши организации защитными средствами, медоборудованием, другими необходимыми предметами, направив на это средства из краевого бюджета. Данные мероприятия помогут свести к минимуму распространение коронавируса на территории Приморья», – отметил глава ведомства.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)