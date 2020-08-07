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Уже 90 приморцев умерли от COVID-19 в Приморье

07 Августа 2020, 17:29 | Приморье

Существенного снижения заболевших коронавирусом в Приморье пока не наблюдается. Число зараженных жителей края за все время эпидемии составило уже 7510 человек. Последние данные озвучены на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко 7 августа.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, коронавирус диагностирован еще у 96 приморцев.

«Умерли 90 человек, двое скончавшихся за сутки – это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина. Победили болезнь 5888 человек, из них 79 – за прошедший день», – уточнила глава ведомства, добавив, что по-прежнему в Приморье наблюдается высокий уровень заболевания COVID-19.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, соблюдение каждым человеком в отдельности и предприятиями всех форм собственности санитарных мер – главное условие «перелома» ситуации с COVID-19. При этом огромная роль за контролем эпидситуации лежит на административных комиссиях.

«Мы запускаем экономику, открываем торговые точки, предприятия, но контроль за их работой усиливается. Нельзя допускать новых вспышек заболевания, поэтому нагрузка на административные комиссии возрастает», – обозначил Губернатор.

По словам Олега Кожемяко, опыт, полученный административными комиссиями в условиях борьбы с коронавирусом, будет перенесен и на другие сферы, попадающие в зону ответственности этих органов – благоустройство, санитарное состояние придомовых территорий, торговля.

«Сейчас оттачивается алгоритм работы, нарабатывается юридическая практика, взаимодействие с другими органами, которые помогут сделать деятельность административных комиссий более эффективной», – заявил глава края.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
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