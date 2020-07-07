Чаще всего к алкоголизму приводят определенные формы социума

Об опасности алкоголизма и мерах борьбы с ним газете «Золотой Рог» рассказал врач высшей квалификации

Алкоголизм – хроническое заболевание. Специалисты Краевого наркологического диспансера прилагают большие усилия, чтобы не только качественно лечить каждого обратившегося к ним от алкогольной зависимости, но и предотвратить новые случаи привыкания к «зеленому змию».

О том, насколько опасен алкоголизм и какие меры предпринимаются по борьбе с ним в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД Александр КУБИКОВ.

- Александр Иванович, прежде всего хочется обрести понимание того, что именно представляет собой алкоголизм?

- Нужно четко понимать, что алкоголизм является хроническим, неизлечимым заболеванием, которое рано или поздно приводит к нарушениям в психике, соматике, к возникновению стойких проблем в быту, в семье, на работе, в обществе. Со временем у алкоголика возникают проблемы с памятью, вниманием, происходит нарушение мыслительных процессов, начинаются и прогрессируют заболевания внутренних органов. Под влиянием алкоголя в первую очередь страдают клетки головного мозга. Любое психоактивное вещество, в том числе алкоголь, приводит к состоянию измененного сознания, а значит, к потере контроля за поведением. Все это в совокупности провоцирует неуправляемое поведение, которое приводит к совершению преступлений и, соответственно, к уголовной ответственности.

В состоянии алкогольного опьянения человек теряет себя как личность и не отдает отчет своим действиям. С медицинской точки зрения мы понимаем что, вводя в свой организм психоактивное вещество, человек не осознает своих действий и не управляет ими: взрослый мужчина совершает насилие, жена бросается с кулаками на мужа, подросток избивает сверстника и так далее. Но с правовых позиций – если ввел себя в состояние опьянения, значит, понимал, чем это грозит, поэтому преступление, совершенное под действием алкоголя, лишь усугубляет наказание. Алкогольная зависимость - это бич человечества. Очень важно не только оказывать помощь людям, страдающим от алкогольной зависимости, но предотвращать появления новых случаев алкоголизации общества. И начинать нужно с юного поколения.

В рамках программы «Безопасный край» на территории региона существуют эффективные механизмы, призванные удержать молодых людей от употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Основной упор в части предотвращения распространения алкоголизма в Приморье направлен на первичную профилактику. Наши специалисты работают со всеми коллективами, где представлена молодежь: школы, вузы, воинские части, трудовые коллективы и так далее. В период с января по май 2020 года профилактические мероприятия активно проводились в средних школах Владивостока, профилактическими мероприятиями охвачено около трех тысяч учащихся. Психологи наркологического диспансера рассказали о пагубности употребления алкоголя. Презентация «Алкоголь и подросток» была отослана в двадцать пять школ для профилактической работы с учениками на самоизоляции.

- Таким образом, сегодня можно говорить о видимой тенденции снижения количества алкозависимых в Приморском крае?

- К сожалению, исходя из цифр, демонстрирующих наличие определенного количества граждан с алкогольными психозами на территории Приморского края, вынужден констатировать, что наш регион еще входит в первую пятерку регионов страны по употреблению алкоголя, где лидируют крепкие алкогольные напитки. Поэтому профилактическая работа усиливается.

- Как же определить, болен ли человек алкоголизмом?

- Есть такое понятие - «пью как все». Однако оно очень условное. Например, в одной социальной группе - «пить как все» - это малое употребление алкоголя. В другой - напротив, большое. Поэтому, самостоятельно определить ту грань, где начинается алкогольная зависимость, - крайне проблематично. У пьющего человека закономерно нарастает доза выпиваемого. И он переходит в группу, где пьют как он. То есть он опять пьет, «как все». В первую очередь барометром определения наличия алкоголизма, как правило, выступает близкое окружение человека. Вспомните, как давно близкие вам люди стали говорить, что вы много пьете? Уже год или два? Это повод хорошенько задуматься.

- Как пристрастие к алкоголю отражается непосредственно на организме человека?

- Известно, что в середине второй стадии алкоголизма у зависимого человека может проявляться острый алкогольный психоз, называемый в быту «белой горячкой». Как это происходит: в течение десяти дней после того, как человек, выйдя из продолжительного запоя, прекращает употребление спиртных напитков, у него появляется чувство тревоги, подозрительности. Пропадает сон, и в ночное время приходят зрительные галлюцинации устрашающего характера. Прячась от них или защищаясь, он представляет опасность для себя и окружающих. Согласно закона о психиатрической помощи он подлежит обязательной госпитализации в профильное медицинское учреждение, то есть в наркологию. Обычно окружающие и вызывают скорую помощь, испугавшись его неадекватного поведения. «Белую горячку» можно приравнять к удару кирпичом по голове: пациент или выйдет из этого состояния, или умрет, или останется слабоумным до конца своих дней.

- Сколько времени, как правило, занимает лечение ваших пациентов?

- В средние века была распространена фраза: тот врач, который может лечить сифилис, поистине знает медицину. Сейчас в ходу выражение по аналогии со средневековым: врач, который лечит алкоголизм, разбирается в медицине. Так как в организме человека нет органов и систем, не пострадавших от алкоголя, помощь пациентам должна оказываться комплексно, с применением современных медикаментозных средств и психологических техник. Алкоголизм – хроническое заболевание. Сколько бы лет не пил алкоголик – пять, десять, двадцать - он не выздоровел, он «в ремиссии». Я видел пациента, не пившего двадцать пять лет; бутылка пива на даче ввергла его в полугодовой запой с потерей работы и госпитализацией в наркологию. Алкоголизм - болезнь до конца дней. Однако существует понятие «алкоголик вне употребления алкоголя». И многие люди, будучи зависимыми от спиртного, ведут полноценный, здоровый образ жизни на протяжении многих лет, осознавая, что первая же рюмка приведет к запою. Главный симптом любой зависимости - тяга к веществу. Если у человека появляется навязчивая мысль употребить алкоголь - необходимо обратиться к специалисту за оказанием помощи, как только проснулось влечение к спиртному.

- А как проходит лечение алкогольной зависимости?

- Наркологическая служба осуществляет лечение зависимых лиц в рамках государственных программ, вне зависимости от наличия полиса ОМС, бесплатно и на добровольной основе. После вывода пациента из состояния острого алкогольного психоза наши специалисты стараются убедить его пройти полный курс терапии, который занимает от одного до нескольких месяцев. Пациент проходит углубленное обследование здоровья, подорванного алкоголем. В зависимости от выявленных проблем он получает лечение. С пациентами в обязательном порядке работает терапевт, невролог, физиотерапевт.

В дальнейшем пациент переходит на реабилитационный этап. Здесь основную роль играет групповая психотерапия, проводимая психологами и консультантами по проблемам зависимости. Консультант – это человек, имеющий диагноз «алкоголизм», но не употребляющий алкоголь много лет. Он делится с пациентами своим опытом трезвости. Активно используется в лечебной практике опыт «Анонимных алкоголиков». Реабилитационные программы Краевого наркологического диспансера в 2012 году по эффективности заняли второе место в Российской Федерации. После выписки лечение продолжается. Первый год после прохождения лечения пациент обязан посещать своего лечащего врача и терапевтические группы раз в месяц. Во второй год трезвости - обязательное посещение составляет раз в два месяца. Третий год - раз в три месяца. Но и после окончания поддерживающего лечения люди ходят за поддержкой к своим докторам, потому что поняли: трезвость для них – основа всего. Без нее не будет ни здоровья, ни семьи, ни работы.

- Что приводит человека к алкоголизму?

- Причин может быть много - от психологических проблем до генетической предрасположенности. Но чаще всего к алкоголизму приводят определенные формы социума. Так, ребенок, выросший в семье алкоголиков и повзрослев, всегда имеет выбор: пойти по пути родителей или, дабы исключить негативный пример своих асоциальных родственников, максимально оградить себя от употребления алкоголя. Все зависит от индивидуальных особенностей характера. Хочется еще раз подчеркнуть: если вы чувствуете, что спиртное стало занимать в вашей жизни больше места, чем раньше, обращайтесь в кабинет профилактики, расположенный во Владивостоке по адресу ул. ВЛКСМ 19. Наши специалисты проконсультируют вас бесплатно и анонимно, наметят путь отказа от алкоголя.

Анна МАЦОВСКАЯ.

КСТАТИ

В Приморье помогут детям с соматическими заболеваниями

Отделение медицинской профилактики и консультативной диагностики детской туберкулезной больницы Приморья первым в ДФО получило лицензию на оказание реабилитационной помощи. Состояние здоровья ребенка оценивается комплексно и оздоровление проводится с использованием самых современных методик. Основной контингент отделения – приморцы 6-16 лет.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, отделение, находящееся по адресу: Восточный проспект, 34 (район Садгорода), рассчитано на 120 коек и оснащено по последнему слову техники – многое из представленного здесь оборудования в таком разнообразии больше не встречается нигде на Дальнем Востоке. Здесь проходят лечение дети школьного возраста из семейных контактов с больным туберкулезом, получающие превентивную терапию и дети с частыми заболеваниями органов дыхания.

На фото: Заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД Александр Кубиков: В состоянии алкогольного опьянения человек теряет себя как личность и не отдает отчет своим действиям.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.