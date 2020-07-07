Пропаганда здорового образа жизни в Приморье уже приносит ощутимые результаты

В Российской Федерации курит около 60% мужского и 20% женского населения. От болезней, вызванных курением, ежегодно погибает почти 100 тыс. россиян. Разъяснительной работой о вреде курения приморские медики занимаются в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Запрет на употребление табачных изделий в общественных местах и пропаганда здорового образа жизни также уже приносят свои результаты: число курильщиков в Приморском крае снижается. О том, какая помощь оказывается населению в части избавления от табачной зависимости, газете «Золотой Рог» рассказал заведующий амбулаторным отделением ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Игорь КОВАЛЕВ.

- Игорь Анатольевич, что такое «Кабинет отказа от курения»?

- Многим людям трудно избавиться от табачной зависимости самостоятельно, без помощи специалистов. Кабинет отказа от курения, созданный на базе Краевого наркологического диспансера, не является неким фактическим помещением. Это общий формат оказываемой помощи людям, которые готовы отказаться от табачных изделий. В нашем медицинском учреждении с пациентами, страдающими табачной зависимостью, работают разные специалисты, в том числе высокопрофессиональные психологи. Ведь пристрастие к сигаретам имеет, по большей части, психологическую подоплеку. В рамках госпрограмм мы оказываем помощь нашим пациентам совершенно бесплатно. Само лечение проходит в течение недели. Но отмечу, что при сильной мотивации отказаться от курения можно буквально за считанные минуты. Сложность заключается в том, чтобы не вернуться к пагубной привычке.

- Почему человек начинает курить? Какие комплексы, страхи, стереотипы толкают его к зависимости?

- Причин возникновения пристрастий к табачным изделиям - масса. Это и фактор «переключения сознания», когда человек делает перекуры на работе, абстрагируясь на время от рабочего процесса. Это и социальный аспект - выкуренная сигарета в компании за разговором. Это и снятие стрессовых состояний, (по факту являющееся псевдо-расслаблением). Кроме того, в семьях, где курят родители, процент детей, приобщающихся к сигаретам с юного возраста, значительно выше, чем в тех, где родственники ведут здоровый образ жизни. Ведь жизненные устои взрослого человека идут из семьи, где дети копируют поведение родителей.

- Какие психологические факторы мешают человеку бросить курить?

- Некоторые курильщики априори считают жизнь без сигарет неполноценной. Те же, кто осознают последствия отравления организма табачным дымом, смолами и другими вредными веществами - используют порой самые различные способы отказа от курения - каждый такой человек ищет свой путь. Очевидно одно: если перед курильщиком встает выбор «жизнь или курение», как правило, он выбирает жизнь.

Курение - это, безусловно, зависимость. Однако если относиться к курящим людям исключительно как к больным, то мотивация «бросить» может быть подорвана внушенной им мыслью - «я болен, значит ничего не поделаешь». Это в корне неверно. Любую зависимость можно преодолеть с помощью психологических методик, направленных на сублимацию этой зависимости.

Досье "Золотого Рога": Каждый третий четверг ноября мировое сообщество отмечает международный день отказа от курения. В 2020 году он выпадает на 19 ноября. Суть международного дня отказа от курения заключается в попытке снизить распространенность этой пагубной привычки, а также привлечь к борьбе с курением представителей различных организаций, социальных слоев, врачей различных специальностей. Также этот день призван повысить осведомленность граждан о вреде курения - во всем мире проводятся различные акции и инициативы, связанные с разъяснениями в отношении связи между табаком и заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, онкологических заболеваний.

- Какие конкретно заболевания вызывает табачная зависимость?

- Табачный дым содержит тысячи химических веществ. Большинство из них являются токсичными и оказывают крайне негативное воздействие на все органы человека. Наиболее подвержены повреждениям сосуды. Это часто провоцирует различные заболевания сердца, в том числе инфаркт миокарда, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, инсульт, болезнь периферических сосудов, аневризма аорты и другие. Безусловно, от веществ, содержащихся в сигаретах, очень сильно страдает дыхательная система. У курильщиков с многолетним стажем возникает хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, пневмония, бронхиальная астма, а также бронхиты.

Последствиями курения являются заболевания пищеварительной системы - гастрит, язва желудка, эзофагит и другие. Страдает эндокринная система, могут возникнуть нарушение слуха, зрения и другие болезни. Курение обуславливает высокий риск развития рака легкого, а также практически всех органов человека, включая систему кроветворения - развитие лейкемии. Очень сильное негативное воздействие курение оказывает на репродуктивную систему и женщин, и мужчин.

Отдельно хочется рассказать об облитерирующем эндартериите - так называемой, «табачной гангрене». Курение приводит к сужению кровеносных сосудов, в результате чего конечности человека - чаще всего ноги - недополучают нужного объёма крови. Эритроциты, которые содержат гемоглобин, отвечающий за доставку кислорода во все внутренние органы, склеиваются, приводя к возникновению тромбов. В результате кровоток нарушается, из-за чего клетки отмирают. На запущенной стадии происходит омертвление конечностей, что чаще всего приводит к ампутацией ноги. После такой операции курильщик остается инвалидом.

- А насколько опасны кальяны, вейпы, сигары?

- Курение кальяна не менее, а скорее даже более опасно для организма человека, чем курение сигарет. Нагретый дым, пропущенный через жидкость, наносит жизненно важным органам человеческого организма непоправимый вред, приводя к раку легких, раку мочевого пузыря, раку полости рта, болезням сердца и другим смертельным заболеваниям.

Основными компонентами раствора так называемых «безвредных» вейпов являются помимо собственно никотина такие химические вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы на основе химических компонентов, формальдегид и другие. Практически все они вызывают онкологические заболевания.

Курение сигар также способно вызвать рак желудка, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Сигарный дым влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и ухудшает состояние полости рта. Дым от сигар впитывается внутренней стороной щек и именно через них никотин попадает в кровь.

- Как табакокурение влияет на внешний вид человека (состояние кожи, волос, зубов и так далее)?

- Курение лишает кожу кислорода и питательных веществ. Поэтому одни курильщики выглядят очень бледными, другие имеют неравномерный цвет лица. У молодых некурящих обычно не наблюдается особых изменений внешности, через несколько лет, если человек продолжает курить, они обязательно проявятся. Курение также негативно влияет на состояние зубов, волос, ногтей.

- Насколько табачная зависимость сокращает человеческую жизнь?

- Ответ на данный вопрос мы можем найти в статистических данных, касающихся смертности медийных личностей, которые погибли от заболеваний, связанных с курением. Как правило, летальный исход у заядлого курильщика наступает после 55-60 лет. Именно в этом возрасте человек начинает испытывать ощутимые проблемы со здоровьем, и как правило, по-настоящему задумывается об отказе от вредной привычки.

КСТАТИ

Медучреждения Приморья участвуют в проекте «Бережливая поликлиника»

Еще одно медучреждение Приморья – Владивостокская поликлиника №1 – присоединяется к проекту бережливого производства в рамках национального проекта «Здравоохранение». Участие в программе «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», позволит учреждению улучшить оказание и доступность медицинской помощи. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, на эти цели поликлинике №1 направлено 12 миллионов рублей.

«Проведены текущие ремонты. Участие в проекте “Бережливая поликлиника” позволило оборудовать открытые регистратуры в подразделениях поликлиники, а кабинеты неотложной помощи оснастить портативными ЭКГ и дефибрилляторами», – сообщила главный врач клиники Ольга Перова, добавив, что за счет краевых средств также производится ремонт санитарных комнат для персонала, приспособление их под маломобильных граждан.

Для пациентов уже организована навигация, кроме тех подразделений, где продолжаются капитальные ремонты. «Закуплена IP-телефония, чтобы наладить связь между всеми подразделениями медучреждения, как на материковой части, так и на Песчаном и Русском», – сообщила заместитель главного врача по медицинской части Ирина Горбунова.

В рамках программы «Бережливая поликлиника» на Уткинской заменят экраны с расписанием работы специалистов. Во всех подразделениях медучреждения предусмотрели места комфортного ожидания для пациентов – мягкую мебель поставят в течение трех месяцев.

На фото: Заведующий амбулаторным отделением ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Игорь Ковалев: Курение лишает кожу кислорода и питательных веществ.

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.