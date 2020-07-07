Борьба с COVID-19 продолжается

Медики Приморья продолжают работать на первом рубеже обороны от коронавируса

Инфекционный госпиталь Дальзаводской больницы в самый разгар пандемии и, соответственно, самоизоляции пригласил к себе в гости журналистов, чтобы показать, как сегодня работают медики, так сказать, на передовой. В данный момент это медучреждение для пациентов с COVID-19 – крупнейшее на Дальнем Востоке.

Корреспондентов пригласили в ВКБ № 4 (что на ул. Воропаева, 5 во Владивостоке) в 8 утра, во время пересменки. Пресса, а это, как вы понимаете, весьма смелые работники пера, смогла пройти не дальше помещения, в котором врачи переодеваются. Поверх футболок и штанов надевают белые комбинезоны, маски, очки, а коллеги пишут фамилии медиков и их специализацию на спинах, чтобы можно было отличить друг от друга. Людей в небольшом помещении достаточно много: журналисты нервничают из-за заразы, а врачи активно общаются и шутят.

С 25 апреля здесь начали принимать пациентов с подтверждённым COVID-19, развернув на базе больницы инфекционный госпиталь на 400 коек. С мая врачи стабильно получают положенные им повышенные зарплаты, до этого им частями приходили федеральные и региональные выплаты. Так, врач-анестезиолог-реаниматолог за апрель и май получила по 350 000 с «хвостиком» рублей: в эту сумму входят федеральные и региональные выплаты. До пандемии коронавируса она зарабатывала в три раза меньше.







































Около 80 врачей больницы вынуждены жить в гостинице – одноместные и двухместные номера в отеле «Астория» с завтраками и ужинами предоставляют медикам за счёт краевого бюджета, отвозят на работу и обратно на автобусе. Но не все могут воспользоваться предложением: у многих есть маленькие дети. Медики признаются, что возвращаться домой иногда страшновато.

«Работа, конечно, стала физически сложной: дышать тяжело, очки потеют. Рабочий день такой же: с 8 до 16, остались дежурства. Разумеется, риск заражения есть, но мы соблюдаем все меры», - рассказывает медик Юлия.

В Дальзаводской больнице, по словам главного врача, заместителя председателя Думы Владивостока Елены НОВИЦКОЙ, на данный момент ни один сотрудник не заразился коронавирусом. Десяток врачей приехали в помощь местным медикам - из Надеждинского, Хасанского района и Хабаровска. Зарплату они получают в том же размере, что и местные врачи.

«Сегодня выплачена заработная плата за апрель. Она значительно увеличилась: за месяц у врачебного персонала 300 000-350 000, средний - 150 000-180 000, младший - до 100 000. Краевых средств порядка 23 000, федеральные – 38 000 и 80 000 по врачебному персоналу. Есть фиксированные суммы доплат, а есть основная зарплата, которая зависит от квалификационной категории, выполняемой работы. Также итоговая сумма зависит от количества часов, которые человек отработал. С учётом районного коэффициента выходят такие цифры. Получает большую зарплату весь персонал, который работает с коронавирусной инфекцией: и неврологи, и хирурги, и инфекционисты, и рентгенологи. Задержек в нашем учреждении нет», – отметила Елена Новицкая.

По словам главврача, работники предпринимают все существующие меры предосторожности и профилактики: пьют БАДы с рыбьим жиром, держат дистанцию и регулярно проветривают помещения. В каждой палате и в коридорах работают ультрафиолетовые лампы, которые обеззараживают помещения, а сама Елена Новицкая носит блокатор вирусов – хоть его польза и не доказана, но с ним, вероятно, она чувствует себя немного спокойнее.

Сейчас в Дальзаводской больнице около 200 пациентов, из них около 10% – тяжёлые случаи. Несколько человек с лёгкой степенью COVID-19 и подавляющее большинство – со средней. Возраст пациентов – от 18 до 99 лет. По словам Новицкой, за две недели выздоравливают далеко не все. Поэтому за их жизни и здоровье медики борются столько, сколько потребуется.

И помните: коронавирус никуда не делся, поэтому жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.







