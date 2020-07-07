Находка постепенно снимает ограничения

Второму по численности населения городу Приморья в разгар пандемии пришлось пережить очень тяжелые дни

Как известно, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Поскольку эпидемиологическая обстановка по заболеваемости COVID-19 пока не позволяет полностью снять ограничения, они были продлены.

Послабления режима проводятся в Приморском крае поэтапно, при этом жителей просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные маски.

Разрешили открыться

Вместе с тем в Находкинском городском округе с 6 июня разрешено постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Как значится в решении оперативного штаба, жители Находки теперь могут совершать пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией не менее 5 метров. При этом обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая использование средств защиты органов дыхания.

Возобновляют свою деятельность предприятия социально-бытового обслуживания, деятельность которых временно не ограничена Постановлением губернатора от 18 марта 2020. Так, к нормальному рабочему циклу возвращаются магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты - после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.





Как рассказала Наталья ГУЛЕНКОВА, директор ателье «Сван», снятие карантина коллектив ее предприятия воспринял с восторгом, хотя ателье в отличие от аналогичных компаний продолжало работать всё это время на изготовлении недорогих медицинских масок». Если бы не этот большой заказ, конечно, пришлось бы тяжело. Потому что субсидий не получаем, а налоги, коммунальные платежи и аренду надо вносить каждый месяц. Некоторые малые предприятия не выдержали этих условий и в период карантина обанкротились.

Сейчас ателье вновь распахнуло двери для населения, пошли заказы на изготовление летних сарафанов и купальников, тентов, палаток, различных пологов, заказы на перетяжку и ремонт мягкой мебели. К нам снова пошли друзья и знакомые, обеспечив ателье работой. Так что мы рады, что благополучно пережили затянувшийся карантин. А люди наконец-то получили возможность беспрепятственно выходить из квартир и свободно передвигаться по городу, посещать парки, учреждения культуры и общественного питания, ходить друг к другу в гости. Счастье-то какое... Ведь всё познаётся в сравнении», - рассказывает предприниматель.

В Находке 11 мобильных групп проверяют соответствие условий на предприятиях требованиям безопасности. Работа ведется без выходных. Как сообщили в управлении экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки, только за первые пять дней послаблений режима свою деятельность возобновили 79 учреждений сферы бытового обслуживания – парикмахерские, ателье и автомастерские.

На сайте администрации Находки во вкладке «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19» размещены чек-листы. В контрольной карте перечислены мероприятия, без выполнения которых предприниматели не смогут получить разрешение на открытие. Должна проводиться бесконтактная термометрия сотрудников, на входе нужно разместить дозаторы с антисептиками, интервал между посещениями – не менее 20 минут, сотрудников необходимо обеспечить масками и перчатками.

Заполненные бланки руководители отправляют по электронной почте в отдел торговли, общественного питания и бытового обслуживания муниципалитета, согласуют со специалистами дату выезда мобильной группы. Комиссия проверяет выполнение противоэпидемических требований, если претензий не возникает, то предприятие вносят в реестр.

В числе тех предприятий, компании и офисов, которые своей работы не прекращали - Находкинский филиал страховой компании АО «Колымская». Как рассказал директор филиала Михаил КУЗНЕЦОВ, их компания не ощутила каких-то серьезных изменений. «Раз сняли карантин с Находки - значит, меньше стали болеть. Но наша компания этих изменений особо не ощутила. Может, потому что входим в список тех, кто может без ограничений передвигаться по территории России. Одним словом, мы как работали, так и продолжаем работать.

И всё же хорошо, что людям предоставили долгожданную «свободу», по которой абсолютное большинство уже сильно соскучилось. Теперь горожане, как и прежде, могут беспрепятственно выходить из своих бетонных клеток, свободно прогуливаться по скверам и паркам отдыха, дружно ходить в кино, музеи, встречаться с друзьями в кафе и ресторанах. Хотя ещё должны соблюдать перчатно-масочный режим и дистанцирование. Но это уже не те запреты, что были.

Со снятием карантина у нас заметно прибавилось клиентов. Значит, жизнь в городе входит в своё обычное русло, люди постепенно начинают возвращаться к решению своих проблем и насущных вопросов. А я в предстоящие выходные с чистой совестью непременно укачу на рыбалку. Признаться, так соскучился по любимому занятию», - поделился своими планами с «Золотым Рогом» Михаил Кузнецов.

Въезд - свободный

Поскольку ситуация продолжает стабилизироваться, губернатор края Олег КОЖЕМЯКО на очередном заседании регионального штаба 23 июня сообщил о том, что с Находки снимается введенный ранее пропускной режим. В ходе заседания отмечено, что ситуация с коронавирусом находится под контролем властей, в связи с этим принято решение ввести дополнительные послабления режима повышенной готовности – разрешить работу гостиниц, которые прошли проверку административными комиссиями и занесены в соответствующий реестр. Так, гостиницы, экскурсионные парки начали работу в Приморье с 24 июня. «Они смогут работать в полном объеме, сохраняя “социальное дистанцирование” граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки. Снимаем пропускной режим с Находки», – заявил Олег Кожемяко.

28 июня губернатор сообщил, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости к 15 июля будут открыты и летние кафе. «Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя», – обозначил глава Приморья.

Как рассказали в администрации Находки, о своей готовности возобновить работу хозяйствующие субъекты должны уведомить агентство по туризму Приморского края, после чего специалисты администрации городского округа проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятии, оказывающем гостиничные услуги.

При этом значение будет иметь наличие отдельного входа в здание с улицы, индивидуальных санузлов в каждом номере, результатов обследования персонала на коронавирусную инфекцию и графика дезинфекции помещений, обработки номеров озоном, организация термометрии и т.д. Если все требования соблюдены – комиссия даст положительное заключение на допуск к работе.

Гостиницы и другие учреждения, предоставляющие услуги по временному проживанию граждан, получили методические рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сергей КОНДАУРОВ, коммерческий директор Находкинского пассажирского АТП считает, что пока ситуация остается напряженной, но надеется, что все наладится.

«С радостью воспринял, что в Находке после почти трёхмесячного перерыва наконец разрешено открыть ландшафтные и исторические парки, гостиницы, заработали многие предприятия малого и среднего бизнеса, учреждения культуры... Отменили пропускной режим и на улицах снова почувствовалось оживление. После длительного «затворничества» по домам и квартирам люди получили возможность пойти в кино, кафе, на культурные мероприятия, в гости к друзьям и родственникам, выехать на природу.

Работа Находкинского пассажирского АТП напрямую зависит от жизнедеятельности города. Ситуация, обострившаяся с коронавирусом, а затем введением карантина, ударила и по нашей компании. Многие предприятия и учебные заведения перешли на удалёнку, а у нас существенно упал пассажиропоток, естественно, и доходы компании. Сотрудников автопарка пришлось перевести на сокращённый режим труда, скорректировать графики движения по городу, пригороду и межгороду.





Карантин сняли, но пройдёт ещё немало времени, чтобы компания, да и город в целом, вернулись к привычному ритму жизни, например, 2019 года. Сегодня парк автобусов Находкинского АТП задействован всего на две трети. Часть населения города после столь длительного перерыва в работе оказались без средств к существованию, иные вынуждены экономить на всём, даже на поездках в общественном транспорте. Так что особого восторга я пока не ощутил. Хотя, надеюсь, всё наладится», - надеется Сергей Кондауров.

Образовательный процесс не прервется

Еще в начале июня сообщалось, что ЕГЭ в Находке может быть перенесен на более поздний срок. Об этом говорила министр образования края Натальей БОНДАРЕНКО на рабочей встрече с главой края. «Еще один важный вопрос, который хотелось бы обсудить – организация ЕГЭ в Находке. Его поднимал и министр просвещения России Сергей Кравцов во время селекторного совещания с регионами. В случае необходимости выпускные испытания в этом городе рекомендуется перенести на август или другой месяц, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется и улучшится ситуация с заболевшими», – заявила Наталья Бондаренко. Губернатор Приморья в ответ отметил, что согласен с позицией федерального ведомства, подчеркнув, что стоит уделять особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при подготовке и непосредственно проведении ЕГЭ во всех муниципалитетах.

Однако сегодня становится очевидным, что государственная итоговая аттестация в Находке будет проходить по общему плану. Этап непосредственной очной сдачи ЕГЭ наччался вместе со всеми с 3 июля. Накануне 29 и 30 июня были проведены предварительные, пробные экзамены без участия детей, в ходе которых эксперты протестировали все экзаменационные процедуры, прежде всего, на предмет защиты здоровья участников. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

В этом году 2 480 ребят Находки получили документы об образовании – основном или полном общем. Из них 1555 – окончили 9 классов, 925 – освоили программу 11 классов. Мероприятия проходили без массовых торжеств из-за ограничительных мер по профилактике распространения вирусной инфекции.

- 812 выпускников школ в этом году сдают Единый государственный экзамен вместе со всей страной, в те же сроки. Это ребята, которые намерены поступать в вузы. Подавать заявления в институты и университеты они могут уже с 20 июня в онлайн режиме. Результаты ЕГЭ вуз самостоятельно будет видеть на сайте, - сказала начальник управления образования администрации Находки Евгения МУХАМАДИЕВА. Напомним, что в этом году все выпускники получили аттестаты по результатам оценок трех четвертей и текущих отметок последнего учебного периода.

Кроме того, в школах Находки стартовала комплектация десятых классов, подать заявление можно в электронном виде. Принимать документы для зачисления учеников десятые классы начали 22 июня. У родителей еще есть время выбрать общеобразовательную организацию исходя из профильной направленности учебного плана: в одних будут углубленно изучать химию и биологию, в других – английский язык.

Также начали формироваться списки детей для зачисления в дошкольные образовательные учреждения на 2020 - 2021 учебный год - с 15 июня по 14 июля в соответствии с графиком, размещенным на официальном сайте управления образования администрации Находки. Уже 15 июня льготные категории родителей узнали, какой детский сад будут посещать их дети в новом учебном году. Со списками можно познакомиться на информационном стенде в управлении образования и в дошкольных учреждениях. Дальнейшее комплектование групп продолжится по графику.

Как пояснили в управлении образования, личного визита к специалистам для получения направления не требуется. Родителям следует по телефону обратиться в «свое» дошкольное учреждение. Дежурный сотрудник ответит на все вопросы, объяснит порядок действий, правила посещения детского сада. Всего в этом году о своем желании отдать малышей под присмотр педагогов в муниципальные дошкольные учреждения в ходе перерегистрации заявили 1379 родителей. С первого сентября новичками пополнятся 19 групп раннего возраста, 45 «первых младших» и 3 «вторых младших» группы.

Стройку никто не отменял

В 2020 году в Находке начнут строить государственное арендное жилье для молодых специалистов, врачей, учителей и судостроителей. В городе вопрос с кадрами остро стоит не только в здравоохранении. Не хватает также учителей, воспитателей, детских тренеров. То же самое со специалистами «узких» и «редких» профессий – в городе начинают строить газовые котельные, а обслуживать их некому, возрождается судостроение – нужны корабелы. Чтобы удерживать местных молодых специалистов и одновременно привлекать профессионалов из других регионов, нужно доступное жилье. Именно поэтому Находка приняла решение участвовать в краевой программе строительства арендного жилья.

Еще один жилой комплекс, но уже для работников «Находкинского судоремонтного завода» будет построен на ул. Дальней - на месте снесенных аварийных домов.

Кроме того, губернатор Приморья поставил задачу - построить в Находке диагностический медицинский центр. Уже определились с местом: это район дамбы между ул. Красноармейской и проспектом Мира. Здесь же выделен участок под строительство высотных многоквартирных домов. Причем это будет комплексная застройка: с детским садом, школой, спортивными объектами.

Строительство сквера на улице Молодежной стартовало в Находке. Это третий объект, благоустраиваемый в городе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в этом году. Здесь в два этапа будет построен современный многофункциональный мини-стадион с зоной спортивных тренажеров. Его украшением станет большая горка в форме головы былинного героя, реконструкция которой намечена на этот год. Специалисты облицуют шлем богатыря листами нержавеющей стали, восстановят лицо, для безопасности нарастят борта ската горки и обновят «каменную бороду». Ступени лестницы развернут параллельно улице, чтобы вход в конструкцию вел не с проезжей части. Работы завершат до 1 сентября 2020 года.

Также в Находке в 2020 году по губернаторскому проекту будет благоустроено 60 придомовых территорий. Уже сегодня в находкинских дворах готовят основания для монтажа детских и спортивных площадок. Предваряющие монтаж оборудования работы завершены по восьми адресам, еще по семи продолжаются. Напомним, такой выбор сделали жильцы, ставшие участниками проекта губернатора Олега Кожемяко. Инициированная руководителем региона программа предоставляет выбор видов благоустройства.

Бюджет распределит народ

Пока находкинцы сидели на самоизоляции, они могли ознакомиться с проектами и выбрать общественную территорию Находкинского ГО, подлежащую благоустройству в 2020 году в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

К примеру, реконструкция территории вокруг Муниципального центра культуры была вынесена на обсуждение по проекту «Народного бюджета». Прогулочная зона, набравшая наибольшее количество голосов, преобразится до 31 октября 2020 года.

Еще один фонтан – классический с трехъярусной чашей предлагается построить в березовой роще. Часть ее огородят и отведут под площадку для выгула собак, на остальной территории проложат новые пешеходные дорожки, расставят парковые скамейки и фонари, сделают парковку для транспорта.

Парклеты, топиарии, фотозоны, площадки для игр детей и занятий спортом – все это появится на Озерном бульваре в Находке. План благоустройства популярной пешеходной зоны стал призером рейтингового голосования в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», его реализация намечена на 2021 год.

Сквер имени первооткрывателя бухты Находка капитана Александра БОЛТИНА также вынесен на обсуждение по проекту «Народного бюджета». Тематическое пространство может быть обустроено на первой от площади Совершеннолетия видовой площадке.

Для сквера «Молодежный», расположенного в районе муниципального дома молодежи по ул. Дзержинского, архитекторы разработали две концепции обустройства. Первый вариант – комфортное место отдыха горожан всех возрастов, второй - небольшой луна-парк с площадками для занятий спортом. Во всех случаях будет сохранена центральная аллея в обрамлении берез и большинство насаждений и устроена круговая беговая дорожка.

Юрий РОГОВ.

КСТАТИ

Уровень заболеваемости COVID-19 в крае почти в два раза ниже среднероссийского

От коронавируса в Приморье на конец прошлой недели вылечились уже 2 973 человека. Прирост заболевших продолжает снижаться. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Олега КОЖЕМЯКО в пятницу, 3 июля.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 75 человек, из них 49 - жители Владивостока. Всего с начала эпидемии лабораторно обследованы почти 170 тысяч приморцев. Диагноз COVID-19 был диагностирован у 4533 человек. «55% всех заболевших приходится на Владивосток, почти 20% – жители Находки. 8% заразившихся – в Уссурийске, 3% – в Артеме. Заболевших на 100 тысяч населения в Приморье в два раза меньше, чем в среднем по России, почти в полтора раза меньше, чем в целом в ДФО», – сообщили на штабе. Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов.

Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов и ведомств на необходимость продолжать работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований. «По-прежнему необходима напряженная работа в этом направлении. Следует приложить все усилия, чтобы не допустить новых вспышек заболевания, что, в свою очередь, позволит переходить к снятию ограничений», – обозначил губернатор.

На фото: Послабления режима в Приморском крае и в Находке (на фото) в том числе поэтапно проводятся, при этом жителей просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные маски.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.