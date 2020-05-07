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COVID-19: Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 10

07 Мая 2020, 15:15 | Приморье

За минувшие сутки еще два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная инфекция стала причиной смерти двух возрастных мужчин – 86 и 90 лет.

«Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов», – сообщили в оперштабе.

Напомним, с начала эпидемии в Приморье заболели COVID-19 727 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 жителей края. Врачи подчеркивают, что растет число пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.

Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: самоизоляция  covid-19 



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