COVID-19: Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 10

За минувшие сутки еще два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались



Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная инфекция стала причиной смерти двух возрастных мужчин – 86 и 90 лет.



«Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов», – сообщили в оперштабе.



Напомним, с начала эпидемии в Приморье заболели COVID-19 727 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 жителей края. Врачи подчеркивают, что растет число пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.



Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.