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COVID-19: Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 10
За минувшие сутки еще два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались
Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная инфекция стала причиной смерти двух возрастных мужчин – 86 и 90 лет.
«Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов», – сообщили в оперштабе.
Напомним, с начала эпидемии в Приморье заболели COVID-19 727 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 жителей края. Врачи подчеркивают, что растет число пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.
Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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