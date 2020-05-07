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Стали известны результаты анализов на коронавирус у 17 сотрудников скорой помощи Находки
Стали известны результаты повторного теста на коронавирус сотрудников скорой помощи Находки. Диагноз не подтвердился.
Как сообщил главный врач Находкинской СМП Андрей Джирма, домой к своим семьям смогли вернуться 17 человек, находящихся на карантине в обсерваторе.
«Получены повторные отрицательные результаты на коронавирусную инфекцию. В связи с чем, по решению территориального управления Роспотребнадзора, наши сотрудники смогли вернуться домой», – сообщил он.
Главврач также отметил, что с положительной динамикой на поправку идут и те медработники скорой, которые находятся на лечении.
«Несколько медработников уже выписаны на амбулаторное долечивание. Те, кто находился на домашнем лечении с бессимптомным течением болезни, также по результатам КТ будут выписаны в ближайшее время», – обозначил руководитель медучреждения.
С 9 мая в Находке на линию выходят бригады местных специалистов, которые были отстранены на время от работы и находились на карантине, как контактные с теми, у кого официально был подтвержден COVID-19.
«В субботу, 9 мая, на работу выходят уже все наши медики – все девять бригад. В связи этим врачи и медсестры из других районов Приморья, которые пришли к нам на помощь в это непростое время, смогут вернуться к себе домой и приступить к обязанностям в своих медучреждениях. Мы всем очень благодарны», – подчеркнул Андрей Джирма.
Напомним, что 24 апреля на СМП Находки был зарегистрирован массовый очаг заражения коронавирусной инфекцией, сотрудники отправлены на карантин. Министерством здравоохранения Приморского края совместно с администрацией медучреждения, властями Находки вопрос оперативно был проработан. Ситуацию в Находке на личный контроль взяла заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Анастасия Худченко.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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