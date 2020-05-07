COVID-19: За сутки число заболевших в Приморье увеличилось на 43 человека

Еще 31 приморец успешно прошел курс терапии и выписан домой после лечения от коронавирусной инфекции. Таким образом, уже 18% заболевших COVID-19 в крае с болезнью справились.

Как сообщили в оперативном штабе, по данным на 7 мая число вылечившихся от коронавируса составляет 130 человек.

«Среди тех, кто справился с болезнью – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны», – обозначили специалисты.

Подчеркивается, что вместе с тем в крае растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.

«За сутки число заболевших увеличилось на 43 человека и составляет 727 человек», – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)