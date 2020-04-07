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Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье
Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае. Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта. Об этом сообщили в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Сообщается, что из Египта мужчина вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь, как гражданин, прибывший из неблагополучной по распространению COVID-19 страны. Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией.
«Пневмония у пациента развивалась стремительно, он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние оценивалось как стабильное – средней степени тяжести», – сообщили в инфекционном госпитале.
Как и в первом случае, пациент дистанционно консультировался специалистами федерального координационного центра по борьбе с коронавирусом (Москва). Однако усиленная тактика лечения и все реанимационные мероприятия, до последнего проводимые врачами госпиталя, оказались бессильными.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом также отметили, что на сегодняшний день три человека находятся в статусе ожидания заключительного диагноза по коронавирусу.
«У трех пациентов тесты вызывают “сомнительные” результаты и требуют официального подтверждения в рефенс-центре – вирусной лаборатории Новосибирска», –сообщили в региональном минздраве.
В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что новых случаев заболевания на 9.00 7 апреля не выявлено.
Медицинское наблюдение продолжают более 8 тысяч жителей региона, находящихся на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тысяч человек. В карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек
«Ситуация, к сожалению, не спадает. Поэтому те меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы. Они должны быть продолжены на всей территории Приморского края», – заявил Олег Кожемяко.
В этой связи региональный минздрав приступил к следующему этапу Плана предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории края, в частности, начато развертывание дополнительных коек.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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