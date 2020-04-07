Прибывающие из-за границы жители Приморья могут выбрать самоизоляцию дома или в обсерваторе

Жители Приморья, которые возвращаются на Родину из-за рубежа могут выбрать один из двух вариантов прохождения обязательного 14-дневного карантина – при соблюдении определенных требований в домашних условиях или в обсерваторе. Об этом рассказала заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова в понедельник, 6 апреля.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день 170 граждан, которые прибыли из неблагополучных стран, размещены в восьми обсерваторах по краю. В основном это жители других регионов России и приморцы, которые не могут обеспечить режим карантина в домашних условиях.

«Все они организованы на базе санаториев или баз отдыха. Там предусмотрены все условия для жизнеобеспечения. Организовано питание, есть охрана, все санитарно-гигиенические нормы соблюдены», – отметила Светлана Морозова.

Она подчеркнула, что в настоящее время прибывающие граждане могут не ехать в обсерваторы, а остаться на карантине дома – но только в том случае, если в месте проживания предусмотрены все необходимые условия.

«3 апреля вышло постановление главного санитарного врача России, согласно которому наши граждане, прибывающие из-за рубежа в Приморский край и проживающие на его территории или временно здесь находящиеся, могут выбрать режим изоляции на дому. Специалисты санитарно-карантинного пункта выдали тем гражданам, которые уже находились в обсерваторах, соответствующее постановление, в котором прописаны необходимые условия нахождения на домашней самоизоляции, меры административной ответственности, а также памятки», – обозначила заместитель руководителя Роспотребнадзора.

ПРАВИЛА:

– в помещении, в котором планируется изоляция не должно находится никого, кроме лиц, помещаемых на самоизоляцию;

– категорически запрещается нахождение в указанных помещениях членов семьи и иных родственников, которые не были в контакте с лицами, вернувшимися в Россию;

– из помещения должны быть удалены домашние животные;

– лицам, перешедшим на режим изоляции в домашних условиях, категорически запрещается покидать место изоляции до окончания 14-дневного срока с даты их прибытия на территорию страны.

«Главным образом к требованиям относятся то, что они должны быть изолированы в помещении, своей квартире, не выходить за ее пределы. Также есть рекомендации об ограничении контакта с членами семьи, которые живут в одной квартире, если таковые имеются. Расстояние при общении – не менее 1,5 метра», – добавляет Светлана Морозова.

В ведомстве отмечают, что за нарушение предусмотренных норм предусмотрена административная и уголовная ответственность – начиная от денежных штрафов, заканчивая лишением свободы на срок до 7 лет.

Контроль за соблюдением домашней изоляции ведут правоохранительные органы.

«Списки граждан, которые находятся в изоляции, передаются в Управление внутренних дел, и сотрудники полиции осуществляют контроль за их нахождением на дому и выполнением необходимых требований», – добавила она.

Отметим, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул ранее, что для тех, кто не может обеспечить свою изоляцию на дому, может быть предоставлено место в обсерваторе.

«Если человек проживает вместе с лицами старше 65 лет, заболевшими, если в квартире нет отдельной комнаты, он подает заявление и его помещают в обсерватор, где будет обеспечен карантинный режим», – обозначил глава региона.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



