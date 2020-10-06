"Здоровые" тенденции

Медицина в Приморском крае становится все более доступной для населения

В ближайшие годы система здравоохранения Приморья должна качественно измениться. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО в марте, на встрече с главными врачами медучреждений. Тогда глава региона подчеркнул, что медицина для приморских жителей должна быть максимально доступной, современной и качественной.

Работа в данных направлениях ведется в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы. О значимых событиях в области доступной медицины Приморья – в газете «Золотой Рог».

Дополнительное финансирование

Только на оснащение медицинских учреждений новой, современной техникой, на ремонты и приобретение немедицинского оборудования для комфортного пребывания пациентов из краевого бюджета дополнительно были направлены 5 млрд рублей. Всего в 2020 году на эти и другие цели в здравоохранении предусмотрено 8,5 млрд рублей. В 2019 году благодаря значительному увеличению финансирования на здравоохранение удалось улучшить материально-техническую базу медицинских учреждений края – более 1,4 тысячи единиц диагностического оборудования поступило в 64 больницы и поликлиники. Также за счет средств регионального бюджета были проведены капитальные ремонты в 34 краевых государственных медорганизациях.

По национальному проекту «Здравоохранение» в отдаленных районах Приморья установлены 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Также территории получили 40 машин скорой медицинской помощи, пять автомобилей санитарного назначения, семь передвижных мобильных комплексов – флюорографы, маммографы.

В 2018 году были приняты меры для дополнительной финансовой поддержке медиков и привлечения новых кадров в первичное звено.

Как отмечают в Министерстве Здравоохранения Приморского края, впервые за последние пять лет отмечается положительная динамика численности медицинских работников: приток специалистов в отрасль превысил отток. Количество врачей выросло на 92 человека, средние специальности пополнились на 211 медработников.

Еще одним важным шагом стало внедрение новой модели медицинской организации на основе «бережливых технологий». В 2019 году в проект вошли 19 поликлиник, а в 2020-м к проекту присоединятся еще 24.

До конца текущего года планируется, что лечебные учреждения Приморья приобретут еще 6,4 тысячи единиц оборудования на сумму более 4,5 млрд рублей. Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов в Приморье. На приобретение немедицинского оборудования для обеспечения комфортного пребывания пациентов и эргономичных рабочих мест персонала выделено более полумиллиарда рублей. Около 1,8 млрд рублей направлено на капитальный ремонт 46 медучреждений.

Первичная медико-санитарная помощь

Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» реализуется в Приморье в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края». Он направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Приморского края, в том числе в малонаселенных пунктах.

Реализация регионального проекта позволяет повысить доступность для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе на малонаселенных и труднодоступных территориях.

Проект реализуется с начала 2019-го до конца 2024 года. Всего на его реализацию запланировано 267,2 млн рублей, из них 237,2 – средства федерального бюджета, и 30 млн – средства консолидированного бюджета Приморского края.

В рамках данного проекта должны быть реализованы запланированные ключевые задачи в числе которых:

- базовое исходное значение числа граждан, прошедших профилактические осмотры (0,5 миллиона в 2017 году) должно возрасти в 2024 году до 1,32 миллиона человек;

- доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации и профосмотре, должна увеличиться с 9,2% в 2017 году до 20% в 2024 году;

- доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, которая составляла в октябре 2018 года всего 10%, к 2024 году должна увеличиться до 65%;

- общая доля обоснованных жалоб, которые были урегулированы в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (42% в 2017), должна возрасти до 65,5%;

- число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, должно составлять 177 человек ежегодно;

- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, должна составлять 90%.

«Сердечный» прорыв

Серьезные структурные преобразования происходят в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Помимо обеспечения медицинских учреждений новейшим оборудованием, работает региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и острым коронарным синдромом (ОКС), в которых пациент круглосуточно может получить жизненно необходимые услуги, такие как тромболизис, то есть введение специальных препаратов, быстро растворяющих тромбы; стентирование или шунтирование (создание дополнительного пути в обход пораженного участка какого-либо сосуда или пути организма с помощью полостной пластической моделирующей операции - Прим ред). Ранняя помощь позволяет не только сохранить человеку жизнь, но и предотвратить повторный инфаркт», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения ШУТКА, отметив, что с мая 2020 года в Приморском крае запущена программа, в рамках которой в течение года после так называемого «сосудистого события» (инфаркт или ишемический инсульт) человек бесплатно получает дорогостоящие препараты, которые дают возможность предотвратить повторный эпизод. Также отмечу, что на территории края создается общий реестр больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Переформатирование в электронный формат

Информатизация здравоохранения включает в себя комплекс мероприятий, направленных на перевод в цифровой формат всей массы медицинской документации, учета движения пациентов, статистических и логистических данных.

На сегодняшний день в рамках информатизации проводится организация так называемой медицинской информационной системы. Ранее главные врачи ведущих больниц Владивостока уже внедрили систему информатизации на рабочих местах в своих учреждениях. «На сегодняшний день речь идет об объединении всех медицинских организаций Приморского края ( а в перспективе и России) в общую единую сеть. Единая медицинская информационная система повысит эффективность взаимодействия и коммуникации медицинских работников и пациентов. Так, процессы написания историй болезни перейдут в автоматизированный режим, и «знаменитый» врачебный почерк, который никто не может прочитать, уйдет в прошлое», - отмечает Евгения Шутка.

Классический медицинский архив переформатируется в электронный формат. Например, если человеку нужно сделать повторную операцию и, соответственно, получить стандартную выписку, то, в отличие от прошлых лет, сегодня этот процесс займет всего несколько минут. Также данная программа позволяет автоматизировать получение результатов анализов из лаборатории в отделение или поликлинику. Кроме того, сейчас активно внедряется система дистанционного чтения ЭКГ сердца (электрокардиография).

Особенно большое значение это нововведение имеет для удаленных населенных пунктов региона. При помощи данного диагностического метода врач-кардиолог определяет конкретное место, в котором происходит патологический процесс и, в соответствии с диагностикой, назначает пациенту конкретное лечение. Однако, не у каждого фельдшера, из которых, как правило, состоят бригады мед работников на периферии, есть навык чтения ЭКГ на уровне кардиолога. Поэтому оперативная дистанционная консультация даст возможность для максимально быстрого принятия решения «на месте», что, безусловно, станет дополнительным фактором для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Приморском крае.

Также программа касается демографии региона, когда регистрация рождения и смерти происходит в автоматизированном режиме. Это значительно облегчит учет как радостных, так и печальных событий. При этом получение различных документов будет проходить с наименьшей затратой времени.

Также активно ведется реализация проекта по работе многофункциональных центров на базе медицинских организаций края. На сегодняшний день МФЦ осуществляют совместную деятельность с 3-м и 4-м роддомами Владивостока, а также с краевым Перинатальным центром. В данных учреждениях женщина при выписке получает сразу все документы на ребенка - от СНИЛС и полиса ОМС до свидетельства о рождении.

ВАЖНО

Единый номер на связи!

Полная интеграция между станцией скорой медицинской помощи города Владивостока и службой 112 произошла в декабре 2017 года. Сейчас, набирая единый номер 112 с сообщением о любой чрезвычайной ситуации - пожаре, ДТП или обнаружении бесхозного предмета, информация оперативно направляется во все экстренные службы, в том числе в службу скорой медицинской помощи.

Напомним, система 112 предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Набирая единый номер, гражданин вправе получить экстренную помощь при угрозах для жизни и здоровья, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

На фото: Медицина для приморских жителей должна быть максимально доступной, современной и качественной.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

