www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.05 р. 100 JPY: 61.4 р.
EUR: 72.37 р. 10 CNY: 92.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

В Приморье начался сезон ротавируса

06 Августа 2019, 14:40 | Приморье

Именно август в крае врачи называют месяцем высокой вероятности заражения ротавирусом

 

В Приморье в самом разгаре любимые сезоны – пляжный и сезон бахчевых культур. О том, как распознать недуг и куда обращаться за медицинской помощью, рассказала врач-инфекционист детской владивостокской поликлиники №3 Светлана Войтенко.

– Что такое ротавирус и чем он опасен?

– Ротавирус – это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта (диарея) и протекает с температурной реакцией и такими явлениями, как покрасневшее горло, кашель, насморк. Чаще всего болеют дети в возрасте трех-пяти лет, причина тому – плохо помытые зелень, овощи, фрукты, ягоды с грядки, купание в непроверенных водоемах.

Ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций. Большинство заболевших – дети первых лет жизни, взрослые болеют в 10 раз реже. Последние могут подхватить заболевание при уходе за больным ребенком, реже – из внешнего источника.

– Каковы его симптомы?

– Как и любой кишечной инфекции, ротавирусу свойственны следующие пути передачи: пищевой, водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный. То есть, им можно заразиться при купании в водоемах, употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. Отличить ротавирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

– Сложно ли лечить это заболевание?

– Если ребенок все-таки заболел, следует ограничить контакт с другими детьми и не посещать по возможности общественные места, чтобы не стать источником инфекции.

Лечение – это, в первую очередь, соблюдение строгой диеты для нормализации пищеварения, также назначаются противовирусные препараты, абсорбенты, проводятся клинические исследования и симптоматическая регидратация, или, проще говоря, используются глюкозо-солевые растворы для восстановления водного баланса в организме.

– Что можно сделать в домашних условиях?

– Можно начать симптоматическое лечение самостоятельно и дать ребенку жаропонижающее средство в случае, если у него поднялась температура, а также обеспечить его обильным питьем, так как детский организм быстро обезвоживается. Далее следует незамедлительно обратиться к участковому врачу-педиатру для непосредственного лечения и обследования. Только медицинский работник сможет верно оценить состояние ребенка и определить, нуждается ли он в амбулаторном лечении или госпитализации. Продолжительность течения болезни, как правило, составляет около семи дней.

– Есть ли меры профилактики ротавируса?

– Безусловно. Чтобы предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией, важно применять меры профилактики – следить за личной гигиеной, мыть руки перед едой, после посещения общественных мест обрабатывать игрушки и посуду содовым или мыльным раствором и кипяченой водой, исключить неизвестные источники купания. Что касается еды, то необходимо использовать только бутилированную воду для питья, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ротавирус  профилактика  сезон  инфекция  здоровье 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]