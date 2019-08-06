В Приморье начался сезон ротавируса

Именно август в крае врачи называют месяцем высокой вероятности заражения ротавирусом

В Приморье в самом разгаре любимые сезоны – пляжный и сезон бахчевых культур. О том, как распознать недуг и куда обращаться за медицинской помощью, рассказала врач-инфекционист детской владивостокской поликлиники №3 Светлана Войтенко.

– Что такое ротавирус и чем он опасен?

– Ротавирус – это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта (диарея) и протекает с температурной реакцией и такими явлениями, как покрасневшее горло, кашель, насморк. Чаще всего болеют дети в возрасте трех-пяти лет, причина тому – плохо помытые зелень, овощи, фрукты, ягоды с грядки, купание в непроверенных водоемах.

Ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций. Большинство заболевших – дети первых лет жизни, взрослые болеют в 10 раз реже. Последние могут подхватить заболевание при уходе за больным ребенком, реже – из внешнего источника.

– Каковы его симптомы?

– Как и любой кишечной инфекции, ротавирусу свойственны следующие пути передачи: пищевой, водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный. То есть, им можно заразиться при купании в водоемах, употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. Отличить ротавирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

– Сложно ли лечить это заболевание?

– Если ребенок все-таки заболел, следует ограничить контакт с другими детьми и не посещать по возможности общественные места, чтобы не стать источником инфекции.

Лечение – это, в первую очередь, соблюдение строгой диеты для нормализации пищеварения, также назначаются противовирусные препараты, абсорбенты, проводятся клинические исследования и симптоматическая регидратация, или, проще говоря, используются глюкозо-солевые растворы для восстановления водного баланса в организме.

– Что можно сделать в домашних условиях?

– Можно начать симптоматическое лечение самостоятельно и дать ребенку жаропонижающее средство в случае, если у него поднялась температура, а также обеспечить его обильным питьем, так как детский организм быстро обезвоживается. Далее следует незамедлительно обратиться к участковому врачу-педиатру для непосредственного лечения и обследования. Только медицинский работник сможет верно оценить состояние ребенка и определить, нуждается ли он в амбулаторном лечении или госпитализации. Продолжительность течения болезни, как правило, составляет около семи дней.

– Есть ли меры профилактики ротавируса?

– Безусловно. Чтобы предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией, важно применять меры профилактики – следить за личной гигиеной, мыть руки перед едой, после посещения общественных мест обрабатывать игрушки и посуду содовым или мыльным раствором и кипяченой водой, исключить неизвестные источники купания. Что касается еды, то необходимо использовать только бутилированную воду для питья, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)