Здоровее будем

С начала года в Приморье диспансеризацию прошли более 100 тыс. человек

Согласно новому приказу Минздрава РФ, диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Основная цель медиков – выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Диспансеризация помогает своевременно выявить сердечно-сосудистые патологии, онкологию, туберкулез и сахарный диабет.

С 2019 года люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. Для этой категории расширился и перечень обследований: для них теперь организованы скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе обследования определяется наличие признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза.

Новый порядок проведения медосмотров направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых патологий. Программа прохождения диспансеризации включает, в первую очередь, все исследования и анализы, которые входят в ежегодный медосмотр. Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также для определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

«Дело в том, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый рубль, вложенный в здоровый образ жизни и профилактику, потом окупается семью рублями, - отметил Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Если мы не вкладываем этот рубль, то потери на стадии стационарного лечения составляют семь рублей. Это выгодное вложение в профилактику хронических заболеваний»

В ряде районов Приморья и в крупных городах поликлиники организовали рабочие субботы для прохождения диспансеризации.





Забота о селе

В Приморье уже несколько лет возводят фельдшерско-акушерские пункты по новому типу. Это дом, где есть кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, комната отдыха и холл. Из оборудования имеются электрокардиограф, дефибриллятор, холодильники для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови, пеленальный столик. Предусмотрены также резервные помещения, которые в перспективе могут быть оборудованы под аптечный пункт и кабинет стоматолога. К ФАПу подключены водоснабжение и канализация.

Установка ФАПов позволяет решать сразу несколько задач – оказание доврачебной медицинской помощи, медпрофилактика и диспансеризация населения, предусмотренные госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Автопоезд «Здоровье»

За диспансеризацию в отдаленных уголках Приморского края отвечает автопоезд «Здоровье». Чтобы попасть на обследование в автопоезд, необходимо иметь при себе только паспорт и полис. Основной профиль работы бригады для взрослых – выявление онкологических заболеваний. Врачи автопоезда действительно выявляют патологии, о которых до этого момента не знал человек. Это позволяет начать лечение до обострения болезней или их перехода в критические формы.

«Работа автопоезда направлена на выявление онкопаталогий видимой локализации, - объясняет руководитель врачебной бригады автопоезда «Здоровье» Анна ДРОБОТ. - По этой причине, граждане проходят всех специалистов. Самый желанный вид обследования – это УЗИ. У нас онконастороженность. При обследовании мы обращаем внимание на слизистые полости рта, кожу, молочные железы у женщин. Особое внимание уделяем УЗИ внутренних органов, например, поджелудочной железы и почек. Гинекологические обследования также важны при выявлении таких заболеваний. У одной трети обследованных пациентов за годы работы автопоезда обнаружены новообразования. Не всегда они являлись злокачественными. Были и липомы, и кисты. Всех мы направляем на дообследование к онкологам, урологам или маммологам».

КРОМЕ ТОГО

В ходе диспансеризации можно пройти:

Флюорография – один раз в два года;

ЭКГ - при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет;

Измерение внутриглазного давления - при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 40 лет;

Определение сердечно-сосудистого риска - относительного – с 18 до 39 лет, абсолютного – с 40 до 64 лет.

В 2019 году, помимо граждан старше 40 лет, подлежат осмотру жители 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.

На фото: Оборудование приморских больниц и клиник становится все более современным.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ