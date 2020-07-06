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Олег Кожемяко: Обстановка по коронавирусу в Приморье требует нашего пристального внимания
06 Июля 2020, 12:12 | Приморье
В Приморье продолжается снижение роста заболеваемости COVID-19, однако это не означает отмену мероприятий по борьбе и профилактике инфекции. Об этом заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 6 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявлено 65 заболевших. Из них большинство по-прежнему во Владивостоке – 53 случая. В Артеме еще пять случаев заражения коронавирусом, в Арсеньеве – четыре. В Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах – «плюсом» по одному человеку. Темп прироста составил 1,4%. Всего с начала эпидемии у 4732 жителей Приморья диагностировали COVID-19.
Протестировано на сегодняшний день более 176 тысяч человек. Выздоровели уже 3077 человек, не справились с заболеванием 52 человека, в том числе один за последние сутки.
«Прошу особое внимание уделить на соблюдение масочного режима, правил личной гигиены, на все те дезинфекционные мероприятия, которые прописаны в методических рекомендациях и санитарных правилах. От этого зависит дальнейшие снижение заболеваемости и ее стабилизация», – обратила внимание глава краевого Роспотребнадзора.
Олег Кожемяко отметил, что необходимо продолжить профилактику коронавирусной инфекции, усилить работу административных комиссий по проверке предприятий, общественного транспорта, мест торговли на предмет соблюдения указанных выше требований.
«Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех», – заявил Губернатор.
Напомним, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции», минимум, 1,5 метра при помещении магазинов, парков и других общественных мест.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: кожемяко коронавирус
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