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С начала эпидемии COVID заболели 2313 жителей Приморья
06 Июня 2020, 19:19 | Приморье
51 случай заболевания коронавирусом выявлен в Приморье за минувшие сутки. Новых выздоровевших – 46.
Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 25 тысяч человек. По состоянию на утро 6 июня обследовано на коронавирус более 106 тысяч человек.
«За прошедшие сутки выявлен еще 51 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Таким образом, с нарастающим итогом заболели 2313 жителей региона», – отметили специалисты.
60% от общего числа заразившихся выздоровели – 1402 пациента. Летальных исходов – 22.
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Теги: коронавирус пандемия
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