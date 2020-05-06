COVID-19: Число умерших от коронавируса приморцев достигло восьми человек

Получено заключение о смерти от коронавирусной инфекции двух возрастных приморцев. Общее число летальных исходов COVID-19 в крае – восемь.



Как сообщили в региональном оперативном штабе, не справились с болезнью мужчины в возрасте 65+, которые имели хронические заболевания.



«В обоих случаях заболевание протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией. Один из пациентов также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и имел гематологическое заболевание», – обозначили в штабе.



Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 приморцам.



