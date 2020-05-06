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COVID-19: Число умерших от коронавируса приморцев достигло восьми человек
Получено заключение о смерти от коронавирусной инфекции двух возрастных приморцев. Общее число летальных исходов COVID-19 в крае – восемь.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, не справились с болезнью мужчины в возрасте 65+, которые имели хронические заболевания.
«В обоих случаях заболевание протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией. Один из пациентов также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и имел гематологическое заболевание», – обозначили в штабе.
Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 приморцам.
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