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COVID-19: Находку закроют из-за коронавируса
06 Мая 2020, 13:18 | Приморье
С 8 мая в Находке вводится карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19. Такое решение принято в среду, 6 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством Губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, темпы прироста заболеваемых коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%.
«Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться. Есть предложение усилить санитарные меры в городе», – обозначила главный санитарный врач Приморья.
Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. Будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда.
По данным замминистра здравоохранения Приморья Тамары Курченко, дополнительно в Находке развернуто 40 коек, оснащенных восемью аппаратами ИВЛ.
«Сейчас осматриваются помещения для разворачивания дополнительного коечного фонда, куда могут быть помещены пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Считаем, что ужесточение мер позволит минимизировать контакты жителей Находки и оперативно выявить ту категорию граждан, которую необходимо обследовать и изолировать», – уточнила замминистра.
Решением оперативного штаба предложение о введении дополнительных ограничительных мер в Находке принято.
Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 приморцам. 99 человек вылечены, шесть – с болезнью не справились.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
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Теги: кожемяко коронавирус пандемия карантин
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