Еще два пациента в Приморье не справились с коронавирусной инфекцией

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерли шесть жителей Приморского края.

Как сообщили в региональном штабе, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти пациентов в возрасте 40 и 93 лет.

Врачи подчеркивают, что новая коронавирусная инфекция до конца не изучена, а значит, очень опасна для человека.

«У всех она проявляется по-разному: есть те, кто несмотря на почтенный возраст, переносит ее легко, а есть и молодые люди, которых врачи буквально вытаскивают с того света», – обозначила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

Напомним, что на данный момент в крае зарегистрировано 635 человек с подтвержденным статусом «COVID+». 53 пациента находятся в тяжелом состоянии. Основными очагами заражения остаются Владивосток и Находка.