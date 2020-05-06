В Приморье более 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Еще 49 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 жителям региона.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.

«На сегодняшний день тяжелых пациентов – более 50 человек. И это не только люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями, но и приморцы среднего возраста», – обозначила заместитель председателя правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

Отметим, что с начала эпидемии COVID-19 в Приморье проведено более 45 тысяч тестирований на коронавирус. Сейчас ежедневно специалисты берут 1400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 5 тысяч человек. В обсерваторах на карантине – 755 человек. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции в крае скончались шесть человек.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)