Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье более 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Еще 49 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 жителям региона.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.
«На сегодняшний день тяжелых пациентов – более 50 человек. И это не только люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями, но и приморцы среднего возраста», – обозначила заместитель председателя правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.
Специалисты призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.
Отметим, что с начала эпидемии COVID-19 в Приморье проведено более 45 тысяч тестирований на коронавирус. Сейчас ежедневно специалисты берут 1400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 5 тысяч человек. В обсерваторах на карантине – 755 человек. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции в крае скончались шесть человек.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: Находку закроют из-за коронавируса
- Еще два пациента в Приморье не справились с коронавирусной инфекцией
- В Приморье более 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
- Автобусные остановки во Владивостоке ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами
- COVID-19: За сутки число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на 88 человек
- COVID-19: Дополнительный госпиталь для больных коронавирусом развернут в Приморье
- Еще 33 жителя Приморского края победили коронавирус и возвращаются домой
- COVID-19: Число заболевших коронавирусом в Приморье близится к 550 - большинство женщины
- COVID-19: В Приморье почти 500 человек заразились коронавирусом
- 25 новых случаев COVID зарегистрировано в Приморье за сутки
Новости раздела
- COVID-19: Находку закроют из-за коронавируса
- Еще два пациента в Приморье не справились с коронавирусной инфекцией
- В Приморье более 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
- Автобусные остановки во Владивостоке ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами
- COVID-19: За сутки число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на 88 человек
- COVID-19: Дополнительный госпиталь для больных коронавирусом развернут в Приморье
- Еще 33 жителя Приморского края победили коронавирус и возвращаются домой
- COVID-19: Число заболевших коронавирусом в Приморье близится к 550 - большинство женщины
- COVID-19: В Приморье почти 500 человек заразились коронавирусом
- 25 новых случаев COVID зарегистрировано в Приморье за сутки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В центре Владивостока возник крупный пожар (фото)
- Замораживание вкладов, безработица, доллар по 90 рублей...
- Жители Сахалина нарушили режим самоизоляции на почти на 2 миллиона рублей
- COVID-19: В Приморье названа дата снижения пика коронавируса
- В майские праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
- Коронавирус не дал начаться навигационному сезону в Приморье
- Назначен новый гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока
- До 15 мая: "Живая тайга" ждет работы на конкурс от журналистов Дальнего Востока и Забайкалья
- Ограничения в России сохранят до появления вакцины от covid-19
- Торговля цветами в Приморье на грани краха