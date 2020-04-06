100 тонн дезинфицирующих растворов ежедневно используют во Владивостоке

Работы ведутся как в дневное, так и ночное время

Специалисты обрабатывают дезинфицирующими средствами остановки общественного транспорта, переходы, тротуары и общественные пространства краевого центра в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«В ночное время обрабатываем подземные переходы, днём - тротуары, остановки и другие общественные пространства», - пояснили специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Так, сегодня, 6 апреля, с раннего утра службы ведут обработку спецсредствами остановок и тротуаров на проспекте 100-летия Владивостока, улице Маковского, Университетском проспекте, площади Семёновской и по многим другим адресам.

Напомним, во Владивостоке действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В городе запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Жителям Владивостока запрещено находиться в общественных местах. Однако режим самоизоляции соблюдают не все. Поэтому было принято решение ограничить проезды к популярным местам отдыха. Закрыты общественные пространства на Моргородке, Токаревском маяке, мысах Вятлина, Тобизина, Кунгасный, в бухте Ахлёстышева. Управляющим компаниям Владивостока дано указание усилить контроль над содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции – проводить влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств. Ежедневно в городе обрабатывают спецсредствами все выходящие на линию автобусы, трамваи, троллейбусы и вагоны фуникулёра.

Администрация Владивостока убедительно просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции.

Фото – МБУ «Содержание городских территорий»