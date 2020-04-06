Меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина будут приняты в Приморье

Изменения в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» внесут на внеочередном заседании Законодательного Собрания региона в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко на совещании с органами исполнительной власти.

Глава региона подчеркнул, что меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина будут приняты на краевом уровне.

«Для того, чтобы ни у кого не возникало разночтений по карантину и изоляции, будут приняты соответствующие поправки в закон. Административные комиссии будут выписывать протоколы нарушителям закона», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что по инициативе Президента России Владимира Путина поправки об ужесточении ответственности за несоблюдение режима карантина и распространение фэйковых новостей также были внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовной Кодекс РФ.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)