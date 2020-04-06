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Восьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Приморье
06 Апреля 2020, 12:43 | Приморье
В Приморском крае обнаружен новый случай коронавирусной инфекции
Восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией официально подтверждены на территории Приморья. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по противодействию заболевания в понедельник, 6 апреля.
Сообщается, что официально лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2, в связи с тем, что прилетела из-за границы с симптомами ОРВИ.
«Поскольку заболевшая прибыла из территории, неблагополучной по ситуации с COVID-19 (Мексика), женщина незамедлительно была помещена в медицинский обсерватор. Ее состояние оценивается, как средней степени тяжести», – отмечают в медучреждении.
По словам врио заместителя председателя Правительства Приморья – министра здравоохранения Анастасия Худченко, по состоянию на 10.00 6 апреля на территории региона под медицинским наблюдением находится 41 человек.
«В их числе – пять с подтвержденным диагнозом “коронавирус”, трое в статусе “подозрительных”, то есть те, у кого наша лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены выявила положительную пробу на инфекцию и чьи анализы направлены в новосибирской вирусологической лаборатории “Вектор” для подтверждения», – добавила она.
Медицинское наблюдение продолжается за 8208 жителями региона, находящимися на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано 8898 человек. В карантинно-изоляционных пунктах размещены 208 человек
«Ситуация, к сожалению, не спадает. Поэтому те меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы. Они должны быть продолжены на всей территории Приморского края», – заявил Олег Кожемяко.
В этой связи региональный минздрав приступил к следующему этапу Плана предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории края, в частности, начато развертывание дополнительных коей.
«По данным на 4 апреля было 20 коек для лечения коронавирусных больных: сейчас дополнительно развернуто 80 детских коек на базе Владивостокской клинической больницы №2 в отдельно стоящем корпусе. Увеличена мощность развернутых коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 – до 100», – сообщила Анастасия Худченко, добавив, что до конца недели будут развернуты дополнительно 150 коек, в том числе открыты отделения в Уссурийске и Находке.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: кожемяко коронавирус
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