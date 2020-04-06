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В Приморском крае ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией остается стабильной
Почти 5 тысяч человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей
По информации на 5 апреля ни одного нового официально подтвержденного случая COVID-19 в Приморье не зарегистрировано. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В региональном минздраве добавляют, что число инфицированных коронавирусом, находящихся на лечении, на сегодняшний день составляет четыре человека.
«Все они получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья стабильное», – обозначили в ведовстве.
В настоящее время в медучреждениях края 41 человек находятся на карантине.
«Это четыре зараженных, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», – пояснили специалисты.
Отметим, что двое приморцев, у которых был выявлен коронавирус, поступившие в медучреждение в самом начале болезни, выписаны домой. Один мужчина скончался. Почти 5 тысяч человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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