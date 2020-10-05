За последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 5 октября в Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией – она возвращается к августовским показателям. Общее число заразившихся за весь период эпидемии превысило 12 тысяч человек.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19. В последний раз так много заразившихся в крае было более месяца назад – 31 августа.

«По состоянию на 5 октября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 12123 человека. Выздоровели 10402 пациента с COVID, из них 28 – за последние сутки», – уточнили в ведомстве.

Еще один человек стал жертвой коронавируса. Всего за время эпидемии с болезнью не справились 120 человек.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.