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В Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией
За последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19
По состоянию на 5 октября в Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией – она возвращается к августовским показателям. Общее число заразившихся за весь период эпидемии превысило 12 тысяч человек.
По информации оперативного штаба, за последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19. В последний раз так много заразившихся в крае было более месяца назад – 31 августа.
«По состоянию на 5 октября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 12123 человека. Выздоровели 10402 пациента с COVID, из них 28 – за последние сутки», – уточнили в ведомстве.
Еще один человек стал жертвой коронавируса. Всего за время эпидемии с болезнью не справились 120 человек.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
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Как может произойти скачок в Москве и в Приморье практически одновременно? Или в любом другом регионе (если почитать местные сайты)? )))