В Приморье выявили 65 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки

85% заражений приходится на три города: Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 5 июля.

сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края. Всего с начала эпидемии произошло инфицирование 4667 человек. С вирусом не справился 51 пациент, в том числе один за последние сутки,

Под наблюдением врачей в настоящее время находятся около 1,5 тысячи пациентов, у 48 из них заболевание протекает в тяжелой форме.

«Выздоровели уже 3077 пациентов. 13 человек победили болезнь в последние сутки», – уточнили специалисты штаба.

Подчеркивается, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции», минимум, 1,5 метра при помещении магазинов, парков и других общественных мест.

«Гражданам повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющим заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, следует оставаться дома», – подчеркивают специалисты штаба.

Ежедневно в крае проводятся рейдовые мероприятия, призванные обеспечить выполнение гражданами установленных правил. Такую работу проводят 38 административных комиссий, действующих в разных муниципальных образованиях. На маршруты выходят совместно сотрудники правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора.

«В проверках участвует сейчас 423 сотрудника органов внутренних дел и 122 сотрудника Росгвардии. За последние сутки по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 35 протоколов об административных правонарушениях. В судебные органы для принятия решения направлено 20 административных протоколов, рассмотрено 106 дел, по 37 из них назначено наказание в виде административного штрафа», – отметили в региональном штабе по коронавирусу.