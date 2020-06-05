Самому юному приморцу с COVID – 21 день от роду

Выздоровели 163 ребенка с диагнозом «коронавирус» в Приморье. Всего по состоянию на 5 июня от этой инфекции успешно вылечены 60% всех заболевших жителей Приморского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, самому юному пациенту детского госпиталя – 21 день, самому взрослому – 17 лет.

«Все поступившие к нам дети заразились инфекцией от взрослых и проходят, как контактные по семье», – сообщила заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма.

Она отметила, что с момента госпитализации первого ребенка в апреле с подозрением на коронавирусную инфекцию по май включительно в этом медучреждении прошли лечение от коронавирусной инфекции 163 юных пациента, включая и самого маленького.

«На сегодняшний день в детском ковидном госпитале проходят лечение 60 детей, из них у 56 коронавирусная инфекция подтверждена», – сообщила Наталья Бурма.

Подчеркнуто, что особенностью COVID у детей является легкая форма болезни.

«Клинические проявления могут быть минимальны, выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус, он становится опасным, как источник заражения», – рассказала представитель медучреждения.

Госпитализируют детей вместе с членом семьи, который может за ними ухаживать. Так, на сегодня в госпитале проходят лечение еще и девять мам.