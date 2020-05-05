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Автобусные остановки во Владивостоке ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами
Ежедневно для обработки городских территорий используют около 100 тонн специальных растворов
Остановки общественного транспорта во Владивостоке ежедневно проходят дезинфекцию. Такая работа ведется во всех районах краевой столицы.
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