Автобусные остановки во Владивостоке ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами

Ежедневно для обработки городских территорий используют около 100 тонн специальных растворов

Остановки общественного транспорта во Владивостоке ежедневно проходят дезинфекцию. Такая работа ведется во всех районах краевой столицы.

Автобусные остановки, а также переходы, тротуары и общественные пространства обрабатывают дезинфицирующими средствами в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время.

Администрация Владивостока в очередной раз убедительно просит горожан не покидать дома в период полной самоизоляции. При необходимости выхода на улицу не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты органов дыхания – в краевой столице введен всеобщий масочный режим.