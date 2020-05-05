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COVID-19: За сутки число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на 88 человек

05 Мая 2020, 11:20 | Приморье

Основными эпицентрами в Приморском крае остаются крупные города – Владивосток и Находка

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили на региональном оперативном штабе под руководством Губернатора края Олега Кожемяко во вторник, 5 мая.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемии 635 жителей региона получили диагноз «коронавирус».

«Основными эпицентрами в крае остаются крупные города – Владивосток и Находка», – обозначила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко добавила, что среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, 53 человека – в тяжелом состоянии. Отмечено также, что большинство заболевших – это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.

Специалисты призывают приморцев соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места.

«Важно понимать, что самоизоляция на дому необходима всем, а не только находящимся в группе риска – людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Все больше от вируса страдают приморцы молодого и среднего возраста», – обозначила Анастасия Худченко.

Отметим, что с начала эпидемии COVID-19 в Приморском крае проведено более 45 тысяч тестирований на коронавирус. Сейчас ежедневно специалисты берут 1400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 16 тысяч человек. В обсерваторах на карантине – 755 человек.

 
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Теги: covid-19  пандемия  коронавирус 



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