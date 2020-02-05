Роспотребнадзор: В Приморье больных с коронавирусом не зарегистрировано

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из Китая, в обязательном порядке обследуются лабораторно

Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Приморском крае нет. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора в среду, 5 февраля.

Как отмечают специалисты, все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из Китая, в обязательном порядке обследуются лабораторно на возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. У всех досмотренных в пунктах пропуска, а также обратившихся в медучреждения региона – отрицательные результаты, больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

Отметим, в Приморье открыты несколько телефонов «горячей линии», которые помогут жителям региона избежать негативных последствий новой инфекции. О фактах резкого роста цен на овощи в торговых сетях приморцы могут сообщить по телефону: +7 (914) 703-14-90, 273-14-90, а о завышении цен на лекарственные препараты, а также об отсутствии изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах по номеру: 8 (423) 226-85-39.

Кроме того, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией.

Добавим, что делать в случае недомогания жители региона могут узнать в памятке.