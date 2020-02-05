Из общежитий на острове Русском сделали лазарет

После переезда учащихся ДВФУ жилые корпуса, по словам администраторов, будут отданы китайским студентам, состояние здоровья которых ежедневно будет подвергаться строгому контролю

Вечером 29 января студенты, проживающие на территории Дальневосточного федерального университета, начали активно обсуждать новость, которая, мягко говоря, застала их врасплох. По словам учащихся, администраторы жилых корпусов 1.8 и 1.10 «оглушили» проживающих новостью о том, что они в срочном порядке должны собрать вещи и в течение дня освободить помещения общежитий.

Новость, само собой, не пришлась по вкусу студентам, переживающим, к тому же, разгар экзаменационной сессии - съезжать из своих комнат в течение нескольких часов в их планы совершенно не входило. Особенно были взволнованы учащиеся, уехавшие на каникулы, так как их личные вещи, по словам администраторов корпусов, будут собраны и перемещены в камеру хранения.

После нескольких часов паники в социальных сетях и бурной критики по поводу мер, предпринятых вузом, администрация ДВФУ всё же опубликовала официальное заявление о массовом переселении студентов в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. В официальном паблике ДВФУ размещена следующая информация: «Сейчас происходит переселение из жилых корпусов 1.10 и 1.8. Эти действия связаны с рекомендацией Роспотребнадзора о введении профилактического карантина. Все проживающие здоровы. Китайские студенты возвращаются с каникул, поэтому игнорировать возможность ДВФУ не вправе: возможность заболеваний и распространения вируса необходимо исключить». К исполнению мер безопасности Дальневосточный федеральный университет приступил незамедлительно. После выхода официальной информации было организованно срочное массовое переселение студентов.

Полина КАШПУР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.