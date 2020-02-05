Для китайских граждан в Приморье открыли три изоляционных пункта

В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан Китайской Народной Республики, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край. Работа проводится по поручению губернатора региона Олега КОЖЕМЯКО.

Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья. Граждан КНР на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. После – пациентов направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты.

Изоляционные пункты уже работают в Пограничном и Октябрьском районах. Оба помещения готовы к приему граждан из КНР.

«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей», – отметил глава Октябрьского района Александр КАМЛЕНОК.

В поселке Пограничный изоляционный пункт находится в бывшем здании автобазы. В нем уже находятся три гражданина КНР, имеющие вид на жительство в России.

«Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней. В понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной КЧС, на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории», – заявил глава Пограничного района Олег АЛЕКСАНДРОВ.

Еще один изоляционный пункт располагается в Артемовском городском округе. Его организовали на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Помещение полностью готово к приему людей. Режим ЧС на территории не вводили», – сообщил заместитель главы Артемовского городского округа Юрий САЛИН.

В понедельник, 3 февраля, еще один изоляционный пункт должны открыть в Хасанском районе. В настоящее время в муниципалитете решают все необходимые организационные вопросы.

«2 февраля в 18.00 в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании изоляционного пункта в Краскино – это ближайший населенный пункт к границе», – подчеркнул глава района Иван СТЕПАНОВ.

Кроме того, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством организовано дополнительное обследование китайских работников на предприятиях края.

Запомните: основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое состоялось на прошедшей неделе, было принято решение полностью закрыть сухопутные границы с Китаем в пяти Дальневосточных регионах: Приморье, Хабаровском крае, Забайкалье, Еврейской АО и Амурской области. Запрет предположительно будет действовать до 1 марта.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.