Реабилитационные мероприятия начинаются уже в реанимации

Заведующая Центром реабилитации ДВФУ рассказала о мероприятиях, помогающих организму оправиться от COVID-19

С начала эпидемии COVID-19 в Приморье зарегистрировано более 6,5 тыс. заболевших. На сегодняшний день в регионе выздоровело около 5 тыс. человек. В рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы» высококлассные специалисты помогают выздоровевшим пациентам пройти курс восстановительного лечения и быстрее вернуться к социальной и трудовой деятельности.

О реабилитации, которую проводят специалисты Центра восстановительной медицины и реабилитации ДВФУ, рассказала его заведующая, кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, врач ЛФК, Татьяна КАНТУР в интервью газете «Золотой Рог».

- Татьяна Анатольевна, кому именно нужна реабилитация?

- Реабилитационные мероприятия необходимы всем без исключения людям, столкнувшимся с «ковидной» пневмонией, независимо от того, в какой форме она протекала. Несмотря на, казалось бы, стабильное состояние пациентов, которые успешно перенесли заболевание, практически у всех сатурация кислорода в крови снижена. Данное нарушение приводит к развитию сильной одышки, выносливость и активность человека значительно снижаются, что может привести к серьезным осложнениям, таким как развитие дыхательной недостаточности. Для избежания негативных последствий необходимо подключать методы медицинской реабилитации. Если у пациента выявлены сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертоническая болезнь и так далее - без прохождения реабилитационных мероприятий они, как правило, обостряются. В связи с этим, наша главная задача заключается в максимальной адаптации и возвращении человека к привычному образу жизни, предотвращении новых проблем со здоровьем.

Безусловно, каждый пациент индивидуален и имеет свои особенности иммунной и дыхательной системы, в некоторых случаях усугубленные хроническими заболеваниями. Поэтому первичный комплекс упражнений должен подбирать специалист, чтобы ни в коем случае не вызвать дезадаптацию. Все процедуры проходят под контролем врачей-реабилитологов и разрабатываются индивидуально под каждого пациента, в зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания и личных особенностей организма.

Отдельно хочется отметить, что реабилитационные мероприятия начинаются уже с «койки реанимации», когда пациентов учат правильной дыхательной гимнастике. Каждые 45 минут медицинские сотрудники изменяют положение тела человека, переворачивая его на 45 градусов, чтобы полноценно вентилировать его легкие и избежать развития тяжелых фиброзных процессов.

- А все-таки, насколько необходима реабилитация, если болезнь протекала в легкой форме?

- Даже переболев легкой формой коронавируса, пациент нуждается если не в физической, то в иммунной реабилитации в части коррекция питания и обогащения рациона витаминными препаратами, которые выступят стимуляторами иммунной системы. Также мы рекомендуем применять методики озонотерапии, которые позволяют насытить организм кислородом и станут отличным катализатором для иммунных резервов организма.

- Люди, столкнувшиеся с болезнью, часто после выздоровления избегают белых халатов, полагая, что худшее позади. Как настроить их на реабилитацию?

- Действительно, человек, победивший болезнь, в большинстве случаев не осознает свое состояние, полагая, что полностью здоров. В нашей команде работает клинический психолог, который объясняет последствия халатного отношения к своему здоровью и помогает мотивировать пациента на реабилитационные действия. Только высококвалифицированный специалист в состоянии снять тревожные и панические состояния, как правило, преследующие бывших «заложников» пандемии, и помочь им настроиться на лечебный восстановительный период.

- А чем отличается детская реабилитация от взрослой?

- Особенность реабилитации детей - только в том, что проводится она больше в игровой форме, с применением неких предметов. Например, дыхательная гимнастика проходит в виде надувания мыльных пузырей, что, помимо укрепления дыхательной мускулатуры, дает малышам массу позитивных эмоций.

- Какой конкретно комплекс мероприятий проводится в Центре реабилитации ДВФУ?

- Главные задачи, которые стоят перед сотрудниками Центра, - научить переболевшего пневмонией пациента правильно дышать, наладить дыхательный ритм, улучшить отхождение той мокроты, которая еще остается в легких, провести противофиброзные мероприятия, чтобы исключить развитие соединительной ткани, которая в будущем будет мешать правильному функционированию и газообмену в легких. С этой целью применяется физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, используются методы санаторно-курортного лечения, соляные пещеры, лечебные ванны, грязелечение, парафинотерапия, и все это комбинируется в зависимости от показаний и индивидуальных особенностей организма пациента.

Одна из интереснейших процедур - углекислая ванна. Это одна из разновидностей газовой бальнеотерапии, для проведения которой используется не вода, а подогретый увлажненный углекислый газ. Звучит страшновато, но на практике все достаточно просто. Пациента помещают в емкость, внешне напоминающую обычную ванну. Его накрывают специальным чехлом так, чтобы голова осталась на поверхности. Далее, в эту ванну подается подогретый увлажненный углекислый газ. То есть, пациент находится как бы в газовом облаке из углекислого газа, который создает условия, при которых мелкие сосуды открываются и увеличивается кислородоемкость крови.

После процедуры у пациентов значительно уменьшается одышка, и в дальнейшем вся рекомендованная им физическая нагрузка переносится намного легче. Еще одно замечательное свойство углекислого газа - он хорошо седатирует, то есть успокаивает пациента, что очень важно в условиях, когда после пневмонии многие люди находятся в крайней степени напряжения.

- Какие ограничение по нагрузкам существуют для пациентов, перенесших коронавирус?

- После перенесения данного заболевания физические нагрузки подбираются очень осторожно. Все зависит от переносимости организма, каждый случай индивидуален. Конечно, существуют общие стандарты. Так, на раннем этапе категорически запрещены любые кардионагрузки (нагрузки, направленные на увеличение выносливости – Прим. автора), занятия на силовых тренажерах и беговых дорожках. Реабилитация начинается с лечебной гимнастики, с дыхательных упражнений, с диафрагмального дыхания, с упражнений на верхний плечевой пояс, и только после стабилизации состояния пациента врач принимает решение о возможном увеличении нагрузки - например, переход на ходьбу по беговой дорожке или использование великолепной методики «скандинавской ходьбы» на свежем воздухе. Необходимо понимать, что каждая программа индивидуальна и занимает в среднем от 10 дней до месяца.

- Расскажите о способах профилактики заболеваний для здоровых людей, которых миновала участь заражения коронавирусом?

- В этом плане человечество ничего нового не придумало: физическая активность, ходьба, проветривание помещений, солнечные ванны и обязательно здоровый сон - не менее семи часов в сутки. Последние исследования ученых доказали - чем дольше человек спит, тем ниже риск любых заболеваний. Когда иммунная система пребывает в длительном напряжении, риск заболевания повышается.

- Очевидно, что со временем количество людей, которым потребуется реабилитация, будет расти. Как Центр готовится к увеличению потока пациентов?

- Во-первых, мы прорабатываем методики гимнастики, учитывая индивидуальные особенности разных возрастных групп. В частности, рассматриваем физиотерапию с точки зрения лечебной гимнастики, которая в кратчайшие сроки поможет пациенту адаптироваться к периоду пост-заболевания. Во-вторых, сейчас рассматривается вопрос о возможности подключения телемедицинских технологий в разрезе дистанционных занятий наших пациентов под контролем специалистов Центра. Этот проект очень интересен в рамках повышения эффективности оказания реабилитационной помощи людям, проживающим в удаленных районах региона. И, в-третьих, сейчас отрабатываются новые методики работы на уже существующем оборудовании, (лазеротерапия, магнитотерапия и так далее), которые для пациентов в части реабилитации дадут максимально эффективные результаты.

Хочется подчеркнуть, что 90% успеха реабилитации зависит от желания самого пациента, поэтому так в работе важна связка не только медиков, но и психологов, инструкторов и других специалистов нашего Центра восстановительной медицины и реабилитации. Мы помогаем пациенту понять реальную необходимость предлагаемых процедур, объясняем негативные последствия и возможные осложнения после избавления от коронавирусной инфекции, настраиваем людей на восстановление и возвращение к полноценному образу жизни. Здесь во многих аспектах психологический фактор является ключевым, так как тело связано с психикой неразрывно.

Отметим, что Центр восстановительной медицины и реабилитации, созданный на базе Медицинского центра Дальневосточного федерального университета, является уникальным и не имеющим аналогов на Дальнем Востоке.

Анна МАЦОВСКАЯ.

ВАЖНО

- Какие показания необходимы, чтобы получить направление на прохождение реабилитации?

- Ключевую роль играет рекомендация врачей из стационара, в котором пациент проходил лечение. В зависимости от тяжести состояния, реабилитационные мероприятия могут проходить как дистанционно, с помощью новых технологий телемедицины, так и непосредственно в реабилитационных центрах, либо в стационарных или в амбулаторно-клинических условиях.

На фото: Татьяна Кантур: После перенесения COVID-19 физические нагрузки подбираются очень осторожно.

Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.