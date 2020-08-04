Понаехали лечиться

Развитие медицинского туризма обещает приток дополнительных денег в регион

За несколько лет оснащение клиник в регионе вышло на мировой уровень. Появление новейшего медицинского оборудования, подготовка специалистов высокого уровня и появление широкого спектра услуг вызывают интерес у туристов из других регионов и стран. Теперь в Приморье можно не только посетить гастрофестиваль, сфотографировать амурского тигра и покорить древние хребты, но и узнать все о своем здоровье.

По данным Всемирной туристской организации при ООН UNWTO, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире. Главными плюсами при развитии такого вида туризма являются приток денег в регион и повышение престижа страны.

- При оттоке денег из регионов здравоохранение развивается медленно, - объясняет заслуженный врач России, главный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии в Дальневосточном федеральном округе, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ. - Потому правительство РФ и Минздрав приняли серьезное решение развивать медицинский туризм, чтобы деньги приходили в регионы. В таком случае медицина на территории начинает активно развиваться, а на доходы можно построить новые больницы, закупить оборудование, обучить специалистов, которые будут применять высокие медицинские технологии. Медтуризм помогает встать на ноги и серьезно закрепиться российскому здравоохранению на международном уровне, повышает престиж страны, популяризирует регионы для зарубежных туристов.

На пике – зрение и материнство

В прошлом году у иностранных туристов, прибывающих во Владивосток, были высоко востребованы услуги ЭКО, офтальмология и хирургия.

- Медицинский туризм для региона - новое направление, им начали заниматься с прошлого года, - рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР. – У нас, например, развита офтальмология, мы в этом направлении считаемся одними из лучших в мире. При высочайшем качестве стоимость на услуги в 2-4 раза ниже, чем у наших соседей. На все процедуры необходимо несколько часов, и человек еще успевает отдохнуть. Пользуются популярностью и услуги по родовспоможению в Приморье. У наших ближайших соседей, например, строго запрещено называть пол ребенка на УЗИ, а наблюдение начинают вести на более поздних сроках, чем в России. Поэтому молодые родители прилетают к нам за этими услугами.

Также корейским туристам пришлись по душе приморские косметологи. Это хорошо не только для развития туристических объектов, но и салонов. Медицинский туризм будет положительно влиять на экономику всего региона, что соответствует целям и задачам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Развитие проходит пошагово

Общая схема развития этого направления примерно одинакова для любого региона. «Развитие медицинского туризма должно проходить пошагово, - отмечает Анатолий Беляев. - Если у вас слабое здравоохранение, то какие программы ни придумывай, лучше не станет. Первый шаг – организация хороших современных больниц. Они должны быть оборудованы по высшему разряду, так как этот вопрос волнует туристов в первую очередь. Второй шаг – подготовка врачей. Они должны иметь международную подготовку, в их портфолио необходимы стажировки в лучших зарубежных медицинских центрах, и у них должен быть рейтинг. Создание рейтингов – мировая практика, поэтому туристы не могут проигнорировать этот момент. Параллельно с этим необходимо развивать сервис: от логистики до звонка пациенту после медицинских манипуляций - это третий шаг. Четвертый шаг – развитие рекламы. В свое время пиарщики из Южной Кореи просто «скупали» определенных медиков, чтобы те рекомендовали пациентам лечиться именно там. Надо продумывать рекламную кампанию до мелочей и активно продвигать страну на международном рынке. Пятый – обратная связь с пациентом. Узнавать, как он себя чувствует после операции, не случилось ли ухудшения.

Важный нюанс – ценовая политика. Тут мы выигрываем из-за соотношения рубля к доллару. Для развития медицинского туризма это очень выгодно, ведь сейчас выходит так, что лечение здесь, с перелетом и даже гостиницей, получается дешевле, чем в родной стране».

Информирование о том, что та или иная услуга доступна в регионе – одна из приоритетных задач.

- Турист должен понимать, что если приехал на отдых, то он может получить информацию о своем здоровье или воспользоваться какими-то медицинскими услугами, которые в его стране по каким-либо причинам ему недоступны, - уверена директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья ГУСЕВА. - Может быть, там нет соответствующего медицинского учреждения, может слишком высокая финансовая нагрузка. В последние годы у нас медицинское оборудование и оснащение клиник вышло на мировой уровень, готовятся специалисты мирового уровня, появились услуги, которые раньше были недоступны: диагностика очень высокого уровня, различные виды хирургических манипуляций. Как на сайтах клиник, так и на сайте ТИЦ доступна различная информация об этом на иностранных языках. Мы сотрудничали с клиниками, в 2019 году проводили презентацию экспорта медицинских услуг в туризм, рассказывали об этом на V ВЭФ.

Высокие технологии

Оснащение медицинских организаций в Приморском крае новейшим оборудованием – это первый шаг в развитии медицинского туризма. Как правило, оборудование закупают для тех областей медицины, которые пользуются повышенным спросом местных и иностранных граждан: ЭКО, диагностика и лечение онкологии, стоматология, офтальмология. Также, согласно Национальным проектам последних лет, в Приморском крае - развитая система оказания услуг лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Один из самых высокотехнологичных центров в России – медицинский центр ДВФУ. В его структуре 17 лечебно-диагностических центров по различным профилям, среди которых есть такие важные для Приморья направления, как реабилитация и лучевая диагностика. Реабилитация выполняется по следующим направлениям: кардиохирургия, травматология, профилактика и реабилитация в педиатрии, нейрохирургия, реабилитация при заболеваниях органов мочеполовой сферы, а также реабилитация онкопациентов.

В настоящее время правительство Приморского края совместно с Минвостокразвития разрабатывают концепцию работы особого медицинского кластера на острове Русский. Главная задача – привлечение иностранных партнеров, в частности, медицинских организаций, которые могут работать в России. Привлечение новых технологий и создание рабочих мест положительно повлияют на экономику региона.

На базе Дальневосточного федерального университета компания «Швабе», входящая в состав госкорпорации «Ростех», намеревалась создать центр ядерной и протонной медицины. Ранее сообщалось, что первый этап проекта будет направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. В рамках второго этапа компания планирует построить в Приморском крае центр протонной терапии. Его пропускная способность будет более, чем тысяча пациентов в год. Также планировалась постройка нового синхротрона на острове Русский.

На третьем Восточном экономическом форуме администрация Приморского края подписала с госкорпорацией «Росатом» концессионное соглашение о создании Центра ядерной медицины на острове Русский. Согласно документу, ООО «АтомМедТехнолоджи - Дальний Восток» (АМТ-ДВ) - проектная компания, находящаяся в управлении АО «Русатом Хэлскеа» (медицинский интегратор Госкорпорации «Росатом») в течение 5 лет спроектирует, построит и оснастит Центр ядерной медицины специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит центр в эксплуатацию.

Выполняя второй шаг

Непрерывное обучение медиков гарантирует высокий уровень качества работы. Обмен опытом с иностранными партнерами помогает не только «прокачать» свои навыки, но и лучше понимать нюансы общения с туристами из этих стран. В апреле 2019 года специалисты южнокорейской клиники «АСАН» организовали мастер-класс по проведению лапароскопических и эндоскопических операций для российских коллег из Спасской городской больницы. Такое взаимодействие длится уже шестой год и проходит в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного департаментом здравоохранения и Институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея.

С корейской стороной также неоднократно обсуждалось создание совместных лабораторий и исследовательских проектов в области молекулярных и клеточных технологий, исследований мозга и разработки лекарств. В рамках этих обсуждений было подписано соглашение о запуске совместных дополнительных образовательных российско-корейских программ в области медицины. Партнерами программы выступают ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и АНО АПИ. В рамках соглашения планируется создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне.

Диана БЕЛАЯ.

ВАЖНО

В настоящее время правительство Приморского края совместно с Минвостокразвития РФ разрабатывают концепцию работы особого медицинского кластера на острове Русский. Главная задача – привлечение иностранных партнеров, в частности, медицинских организаций, которые могут работать в России. Привлечение новых технологий и создание рабочих мест положительно повлияют на экономику региона.

На фото: Услуги ЭКО приморских специалистов востребованы далеко за пределами региона.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.