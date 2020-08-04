Онкология - не приговор

Применяемые в каждом индивидуальном случае методы уникальны

По медицинской статистике, смертность от онкологии на сегодняшний день по-прежнему самая высокая в России после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому борьбе с онкологией, в частности в Приморском крае, на федеральном и краевом уровнях уделяется самое пристальное внимание.

В текущем году круг онкобольных граждан, для которых лечение становится доступным, значительно расширяется. Так, по сообщению представителей здравоохранения региона, в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы объем средств, выделяемых бюджетом на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, был значительно увеличен.

О новых методиках лечения онкобольных пациентов газете «Золотой Рог» рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог, заведующий центром онкологии МЦ ДВФУ Грант ГУЛЯН.

Продлевающие жизнь

«Я бы сравнил развитие методик в области лечения онкологических заболевания с автопромом. 18 лет назад никто даже не слышал о гибридных машинах, в то время как сейчас мировая автомобильная промышленность - на грани фантастики. То же происходит и в здравоохранении, которое развивается буквально семимильными шагами: активно применяется комбинированное лечение онкобольных пациентов, разрабатываются и внедряются новые уникальные препараты; государство выделяет баснословные средства на новейшее современное оборудование; в лечении применяются немыслимые 18 лет назад методики; квалификация врачей растет с каждым годом. Все это в совокупности значительно снижает смертность от онкологических заболеваний в стране и на порядок повышает длительность и качество жизни наших пациентов», - рассказывает Грант Гулян.

Врач-онколог поясняет, что пациенты, поступающие в Центр ДВФУ, изначально проходят лечение в профильных поликлиниках Владивостока. Применяемые в каждом индивидуальном случае методы - уникальны.

«Одна из наиболее эффективных современных методик - химио-

эмболизация опухоли. Это метод локальной химиотерапии злокачественных новообразований различной локализации путём закрытия просвета, с остановкой кровотока артерии, которая питает опухоль кровью, эмболизирующим материалом, который содержит противоопухолевый препарат. В частности, наши коллеги активно применяют химиоэмболизацию опухоли печени и малого таза. В обоих случаях важно провести мероприятия по блокировке роста опухоли. Затем пациенты поступают в наш онкологический центр для дальнейшего комбинированного лечения, в которое входит химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия и другие методики, применяющиеся для пациента одновременно. Такой подход дает более высокий эффект в части лечения пациента. Далее, врачи определяют необходимость химиотерапии, лучевой терапии либо операции по удалению метастаз. Все это позволяет улучшить и продлить жизнь пациенту», - говорит Грант Самсонович.

Что касается ПКО (программы комплексного обследования), заведующий центром онкологии МЦ ДВФУ называет их уникальными, применяющимися только в Дальневосточном Федеральном Университете. «У пациента есть возможность за один визит в Центр пройти максимально возможное обследование с применением методик, таких как: визуализация опухолей (кольпоскопия, гастроскопия, цистоскопия, колоноскопия), методы ультразвуковой диагностики всех органов, рентгенодиагностика, КТ (компьютерная томография), ПЭТ КТ, МРТ (магнито-резонансная томография) и другие», - отмечает Грант Гулян.

Одновременно с обследованием пациентов в кратчайшие сроки организовываются консультации профильных специалистов медицинского центра по большому количеству заболеваний, и появляется возможность оперативно решать проблему, а не тратить время на поиски специалиста по городу или миру. Экономится столь важное время в лечении тяжелых пациентов. Взаимодействие между отделениями позволяет привлекать докторов всех специальностей для решения комплексных проблем человека, не выходя из стен медцентра.

С его слов, на сегодняшний день новым важным направлением работы Центра является внедрение программ поддерживающей терапии, которое планируется ввести в широкую практику в ближайшее время.

«Когда химиотерапия достигает определенного уровня, мы вынуждены направлять своих пациентов на долечивание по месту жительства. К сожалению, это иногда приводит к дальнейшему развитию опухоли уже после окончания лечения. В итоге, пациент к нам возвращается с рецидивом заболевания и вновь направляется на химиотерапию в гораздо более ранний период», - рассказывает врач-онколог.

С учетом средств, которые предоставляет нам фонд ОМС, мы рассматриваем реальную возможность в дальнейшем не отпускать пациентов, а поддерживать стабилизацию состояния медикаментами на базе Центра», - подчеркивает врач.

В центре онкологии МЦ ДВФУ широко практикуется гормональная терапия, показанная пациентам с диагнозом «рак предстательной железы», «рак яичников», «рак молочной железы». Химиотерапия любыми цитостатиками, таргетными препаратами, зарегистрированными на территории РФ, а также иммунотерапия, достигла наибольшего успеха в последнее время. Активно применяются методики их совместного использования для получения более долгосрочных результатов.

«Хочу отметить, что хирурги нашего онкологического центра проводят все возможные операции на молочной железе, в том числе и протезирование после проведенных радикальных операций», - говорит Грант Гулян.

Четвертая стадия - не приговор

Борьба с онкологическими заболеваниями ведется без отдыха и перерывов. Не так давно врачи Приморского краевого онкологического диспансера начали применять уникальные методы лечения (таргетная альфа-терапия) пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии. Лечение проводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Данный метод позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни. Нужно отметить, что, несмотря на крайнюю дороговизну операции, она включена в программу госгарантий.

Как поясняют врачи, радий, который входит в состав препарата, не токсичен для костного мозга и крови пациента. Лечение проводится на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Попадая в метастазы, радий просто их уничтожает, препятствуя возникновению новых в других костях. Ампулы с препаратом в защитных контейнерах заказывают в Нидерландах. В масштабах Дальнего Востока, данная системная терапия была доступна только в Хабаровском крае, а теперь применяется и во Владивостоке. Кроме того, Приморский онкодиспансер на сегодняшний день обеспечен таргетными препаратами, которые позволяют добиться хороших результатов лечения.

Опухоль на «разогреве»

В июле 2020 года в краевом онкологическом диспансере внедряют еще один новый способ лечения злокачественных опухолей, который применяется в клиниках Германии, Израиля и Москвы. Оборудование предназначено для гипертермии онкобольных. По информации министерства здравоохранения, данная процедура относится к радиомодификации. Благодаря ей раковые клетки перестают расти и распространяться в организме, а также лучше поддаются лечению.

Заведующая радиотерапевтическим отделением диспансера Елена ЖУРАВЛЕВА поясняет, что новое оборудование подготовит пациента к лучевой терапии.

«Нагревательный элемент аппарата в течение часа будет «разогревать» опухоль, после чего пациент должен пройти сеанс лучевой терапии на линейных ускорителях», - рассказывает специалист, подчеркивая, что данное оборудование, стоимостью почти 25 млн рублей, было приобретено за счет федеральных средств.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы объем средств, выделяемых бюджетом на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в 2020 году был значительно увеличен. Об этом рассказала главный акушер-гинеколог региона Евгения ШУТКА.

Это дало возможность значительно расширить круг пациентов, которым необходима дорогостоящая химиотерапия, без которой шансы на выздоровление практически отсутствуют, так как один курс химиотерапии в стационаре в среднем стоит около 100 тыс. рублей. «Как правило, пациенту требуется от четырех до восьми курсов. Поэтому ранее для многих людей данная услуга была недоступна», - отмечает Евгения Владиславовна.

Строгий контроль

В Приморье в посленднее время в разрезе здравоохранения произошли беспрецедентные структурные изменения.

«На сегодняшний день ведется работа по организации амбулаторно-онкологической помощи, которая будет действовать по принципу межрайонного центра, аккумулирующего на себе и контролирующего всю онкологическую помощь по определенным территориальным принципам. Например, онкологический центр в городе Уссурийске осуществляет учет и оказание онкологической помощи пациентам пяти районов, расположенных вокруг него. Мед учреждение в Арсеньеве контролирует северные территории, и так далее. То есть, за соблюдением сроков обследования и лечением будет осуществляться достаточно строгий контроль. Для онкобольных пациентов на безвозмездной основе доступны следующие услуги: оперативное лечение, КТ, МРТ, курсы химиотерапии», - сказала Евгения Шутка.

На фото: Заведующий центром онкологии МЦ ДВФУ Грант Гулян: У пациента есть возможность за один визит в центр пройти максимально возможное обследование.

Фото автора.

Анна МАЦОВСКАЯ.

ВАЖНО

Снижение смертности от новообразований является одной из ключевых задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В 2020 году на эти цели в Приморском крае было предусмотрено более 846 млн рублей, из которых 91 млн – средства краевого бюджета. Также в Приморье действует госпрограмма «Развитие здравоохранения», которая направлена на улучшение состояния здоровья местных жителей с помощью повышения качества и доступности медицинской помощи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.