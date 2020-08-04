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В Приморье эпидобстановка может заметно ухудшиться
Число заболевших коронавирусом в Приморье приближается к 7000, прирост за сутки в последнее время составляет более 100 случаев. Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба, которое губернатор края Олег КОЖЕМЯКО провел в Артеме 30 июля. В частности, по информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны ДЕТКОВСКОЙ, общее число заболевших COVID-19 приморцев менее чем за 10 дней выросло на тысячу человек.
Глава регионального министерства здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО отметила, что при сезонных заболеваниях возможно ухудшение эпидобстановки, могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60% населения. «Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», – обозначила министр.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, главным инструментом по пресечению роста заболеваемости остаются административные комиссии. Они работают в ежедневном режиме, проверяют торговые точки, объекты общепита, транспорт, пляжи и базы отдыха на предмет соблюдения санитарных мер По итогам проверок составляются протоколы, назначаются десятки штрафов.
Однако в ряде муниципалитетов губернатор назвал слабой работу межведомственных групп, особенно по местам массового скопления людей, торговым точкам, транспорту. «Приближаются выходные, будут проходить ярмарки, нужно обратить особое внимание на размещение палаток на них, как соблюдается “социальная дистанция”. Недопустимо нахождение людей без масок, в противном случае такие рынки закроем в соответствии с требованием Роспотребнадзора», – заявил Олег Кожемяко. Также глава Приморья потребовал снять с маршрутов те автобусы, в которых не соблюдается масочный режим, поскольку общественный транспорт остается местом распространения COVID-19.
Олег Кожемяко напомнил, что режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - не менее полутора метров.
Юрий РОГОВ.
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