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Наибольший удар коронавирус наносит мужчинам
В Приморье ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается сложной. Ежесуточно в крае регистрируется до 100 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя регионального Правительства – министр здравоохранения Анастасия Худченко на брифинге в понедельник, 3 августа.
По ее словам, ситуация с COVID в Приморье характеризуется как «стабильно тяжелая», ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости. При этом наибольший удар коронавирусная инфекция наносит мужскому полу.
«Статистика показывает, что мужчины в разы тяжелее переносят заболевание. И летальных исходов среди мужского населения тоже больше», – подчеркнула министр.
С начала эпидемии не справились с заболеванием 87 жителей края. Из них около 60% – мужчины.
Напомним, что диагноз COVID был диагностирован у 7216 приморцев. Лечение в настоящее время проходят более 1,5 тысячи человек.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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