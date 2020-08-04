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На предприятиях края создают спецкомиссии

04 Августа 2020, 10:55 | Приморье

Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО на очередном заседании Оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019, 29 июля поручил создать на каждом предприятии региона свои административные комиссии и ежедневно проводить инструктаж среди сотрудников о соблюдении санитарных правил.

«Нужно проводить селекторные совещания с подведомственными организациями, детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования, спортивными учреждениями, а также оказывающими коммунальные услуги населению по соблюдению санитарного режима. Должны быть назначены ответственные руководители, созданы административные комиссии, которые будут следить за состоянием санитарного режима на предприятиях», - обозначил Олег Кожемяко.

Как отметила главный санитарный врач Приморья, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, пока ситуация не стабилизируется, а осенью начнется сезонный рост заболевания гриппом, поэтому все санитарно-эпидемиологические мероприятия необходимо продолжать. Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Михайловском, Черниговском, Кавалеровском районах, Пограничном, Октябрьском, Анучинском муниципальных округах.

Олег Кожемяко дал поручение главам муниципальных образований, которые входят в «красные зоны» по заболеванию коронавирусом, усилить профилактические меры среди населения. «На данном этапе только все меры предосторожности могут удержать ситуацию. Важно оповещать людей обо всех новых случаях заболевания, проводить дезинфекцию подъездов в домах, где заболевшие находятся на карантине», - подчеркнул глава региона.

Всего в Приморье в постоянном режиме за соблюдением мер безопасности следят 38 административных комиссий. Они проверяют торговые точки, объекты общепита, общественный транспорт и такси, базы отдыха и пляжи. Также ведут разъяснительную работу среди населения. Граждан просят не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, носить маски, использовать санитайзеры для обработки рук, по возможности оставаться дома.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: коронавирус  заболевание  бизнес  дезинфекция  инфекция  безопасность  приморье  маски  лекарства  лечение  профилактика  вирус  работа  covid-19  предприятия  Роспотребнадзор  оперативный штаб  проверка  здоровье  болезни 



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