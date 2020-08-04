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Приморским медикам выплатят "коронавирусные"

04 Августа 2020, 10:38 | Приморье

Медицинские работники, борющиеся с новой коронавирусной инфекцией, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе.

В настоящее время в борьбе с COVID-19 задействованы 6825 человек из 77 медучреждений Приморья. Для них предусмотрели еще 420 миллионов рублей из резервного фонда правительства края. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег КОЖЕМЯКО.

«Деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях коронавируса получат медицинские работники, работающие с COVID-больными, а также обеспечивающие условия для оказания помощи - дезинфекторы, уборщики, водители автомобилей скорой помощи и другие», - сообщила заместитель председателя Правительства края - министр здравоохранения Анастасии ХУДЧЕНКО.

В министерстве напоминают, что доплаты медики Приморья получают из федерального и краевого бюджетов. Федеральные выплаты: 80 тысяч рублей - врачам, 50 тысяч - среднему медицинскому персоналу, 25 тысяч - младшему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, а также 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи. Региональные доплаты: врачам - 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 15 тысяч рублей, младшему и прочему персоналу - 8 тысяч рублей.

Отметим, что в крае ситуация с распространением коронавируса пока не стабилизировалась. Жителей региона убедительно просят во избежание создания большой нагрузки на медучреждения и медперсонал соблюдать все возможные меры безопасности, беречь свое здоровье и своих близких, оставаться, если это возможно, дома, носить маски в местах скопления людей, соблюдать гигиену.

Напоминаем, что жителей просят не собираться большими группами, быть в масках, использовать санитайзеры, и соблюдать гигиену и «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, по мере возможности соблюдать режим самоизоляции.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: маски  лекарства  лечение  профилактика  вирус  covid-19  зарплата  Роспотребнадзор  оперативный штаб  проверка  здоровье  болезни  диагностика  коронавирус  заболевание  финансы  дезинфекция  инфекция  безопасность  приморье 



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