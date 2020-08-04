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Прививка от гриппа поможет спасти жизнь

04 Августа 2020, 10:01 | Приморье

В Приморье в этом году и без того сложная эпидемическая обстановка может ухудшиться. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые традиционно приходят с наступлением осени. Более того, растет вероятность жителям края встретить сочетанные формы инфекции - привычные штаммы и коронавирус; это может спровоцировать серьезные осложнения протекания болезни.

Минимизировать риски тяжелой формы COVID-19 поможет сезонная вакцинация. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега КОЖЕМЯКО 30 июля.

Как доложила министр здравоохранения Приморья Анастасия ХУДЧЕНКО, в регионе продолжается подготовка к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые обычно приходятся на начало сентября и продолжаются до наступления весны. «В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться сочетанные формы инфекции - коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID-19. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными», – отмечает министр.

Предотвратить сочетание заболеваний поможет простая сезонная прививка от гриппа. Специалисты профильного ведомства рекомендуют не пренебрегать этим способом защиты от инфекции, поскольку в этом году ожидается циркуляция вирусов гриппа других штаммов, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.

Для того чтобы минимизировать контакты желающих привиться в медучреждениях, минздрав Приморья разрабатывает ряд механизмов. Один из них – вакцинация организованных коллективов на рабочих местах. «Чтобы не создавать скопление людей в медицинских организациях, мы планируем выезжать сформированными мобильными прививочными бригадами на предприятия по заранее согласованным графикам», – отметила министр. Кроме того, в крупных городах края рассматривается возможность вакцинации граждан в местах отдыха с использованием мобильных бригад.

Ведомство призывает приморцев также соблюдать меры безопасности: носить маски, соблюдать гигиену и «социальную дистанцию» не менее 1,5 метров.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: здоровье  болезни  диагностика  коронавирус  заболевание  прививка  дезинфекция  инфекция  безопасность  приморье  маски  лекарства  лечение  профилактика  вирус  грипп  covid-19  вакцинация  Роспотребнадзор  оперативный штаб 



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