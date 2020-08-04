Режим повышенной готовности продлен

Постановление о продлении ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Приморье до 14 августа включительно подписал губернатор края Олег КОЖЕМЯКО 29 июля.

Предусматривается, что на территории Приморья до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли, за исключением упомянутых в Постановлении губернатора Приморского края от 18 марта 2020 г. № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.

Не допускается и оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Также временно приостановлено оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Запрещено также во избежание заражения использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания.

Поскольку угроза распространения COVID-19 сохраняется, гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно. Кроме того, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать «социальную дистанцию».

Всех жителей региона просят не собираться большими группами, быть в масках, использовать санитайзеры и соблюдать гигиену и «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, по мере возможности соблюдать режим самоизоляции.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.