Перенесшим COVID-19 предлагают пройти реабилитацию

В Приморье пациенты, перенесшие коронавирус, могут пройти курс восстановительного лечения уже в двух медучреждениях. Так, в отделении реабилитации Медицинского центра Дальневосточного федерального университета пострадавшим от инфекции приморцам помогут восстановить силы и здоровье реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры и клинические психологи.

Комплекс специальных процедур предусматривает консультации с физиотерапевтом, врачом ЛФК и медицинским психологом, занятия лечебной физкультурой, посещение галокамеры и сухой углекислой ванны, массаж шейно-грудного отдела, озонотерапию, грязелечение и другие процедуры по показаниям.

Для прохождения реабилитационных процедур организован отдельный вход. Кроме того, все обратившиеся поступают на восстановительное лечение с обследованиями крови на антитела к коронавируса IgM, IgG и КТ органов грудной полости.

Все процедуры проходят под контролем врачей-реабилитологов. Программа рассчитана на 10 дней, но адаптируется индивидуально под каждого пациента в зависимости от организма.

«Наши специалисты помогут выздоровевшим пациентам снизить риск осложнений и уровень тревожности, а также быстрее вернуться к социальной и трудовой деятельности», – говорит заведующая центром восстановительной медицины и реабилитации медцентра ДВФУ Татьяна КАНТУР.

Врач подчеркивает, что, несмотря на стабильное состояние пациентов после ковидной пневмонии, у перенесших заболевание в легкой и средней степени тяжести снижена сатурация кислорода в крови. «Данное нарушение существенно снижает выносливость, активность человека, приводит к развитию сильной одышки. Если вовремя не подключить дыхательные техники и методы медицинской реабилитации, возможны серьезные осложнения: развитие дыхательной недостаточности, развитие либо обострение гипертонической болезни и общее снижение качества жизни пациента», – говорит Татьяна Кантур.

Она подчеркивает, что любой стресс, любое заболевание провоцирует серьезные изменения в организме. После перенесенной коронавирусной пневмонии, если она протекает на фоне сопутствующих заболеваний: бронхиальной астмы, хронического бронхита, гипертонической болезни, сахарного диабета, процесс восстановления организма может серьезно затянуться. Максимально раннее начало реабилитационного лечения – правильной дыхательной гимнастики, диафрагмального дыхания, позиционирования (изменения положения тела), дренажного массажа и физиотерапии – позволяет ускорить срок восстановления и снизить риск развития осложнений.

Медицинские эксперты рекомендуют подключать реабилитационные технологии не только во время лечебного процесса в период острого состояния при COVID-19, когда пациент находится в реанимации и стационаре, но и после выписки на амбулаторном этапе.

Отметим, в центре реабилитации университетской клиники на острове Русский внедрена и активно используется программа реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной пневмонии. Врачи Медцентра ДВФУ активно подключают к основным методикам ЛФК и физиотерапии и методы санаторно-курортного лечения в качестве профилактики фиброза легких, повышения иммунитета, улучшения дыхательной функции легких, снижения нагрузки на сердце.

Напомним, что первым было открыто отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, в поликлинике №1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2 по адресу ул. Пушкинская, 55.

Как пояснила главный врач поликлиники Ольга ПЕРОВА, здесь разработана специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится массаж грудной клетки, физиотерапия. Вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких, которые чаще всего страдают от инфекции.

В день специалисты принимают 15 человек – это пять групп по три пациента, чтобы соблюсти все необходимые эпидемиологические меры, максимально обезопасив врачей и пациентов. После процедуры каждый кабинет проходит санитарную обработку на протяжении 30 минут.

Попасть на лечение можно по направлению терапевта поликлиники, к которому пациент должен прийти на прием после выписки из больницы. Длится восстановление также 10 дней.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Приморье остается непростой. Граждан просят соблюдать меры безопасности, носить маски, не собираться большими группами, находиться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра, на так называемой «социальной дистанции».

Досье газеты «Золотой Рог»

Центр восстановительной медицины и реабилитации, созданный на базе Медицинского центра Дальневосточного федерального университета, является уникальным и не имеющим аналогов на Дальнем Востоке. Он оснащен современным оборудованием, соответствует высоким мировым стандартам и оказывает специализированную высокотехнологичную реабилитационную помощь с использованием новейших отечественных и западных методик по направлениям: кардиореабилитация, нейрореабилитация, ортопедическая реабилитация, реабилитация при заболеваниях органов мочеполовой сферы, реабилитация онкопациентов, профилактика и реабилитация в педиатрии, в том числе восстановление пациентов, перенесших COVID-19. Реабилитационный центр ДВФУ расположен в санаторно-курортной зоне на острове Русский, в 20 минутах езды от центра Владивостока.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.