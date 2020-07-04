Темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье снижается

Всего с начала эпидемии инфекция лабораторно подтверждена у 4 602 человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как отметили в региональном штабе, за сутки выздоровел 91 человек, не смог справиться с заболеванием один приморец.

«Заболевание подтверждено еще у 69 человек, с нарастающим итогом – у 4 602 приморцев. Темп прироста составил 1,5% – меньше, чем за предыдущие сутки», – отметили специалисты, добавив, что на сегодняшний день обследовано более 172 тысяч человек.

Среди заболевших большинство, 34 случая, – во Владивостоке, в Находке – 23 случая, прирост в Артеме – семь человек, Партизанск – три случая, Хорольский округ – два заболевших.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Гражданам повышенной группы риска.