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Темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье снижается
04 Июля 2020, 12:26 | Приморье
Всего с начала эпидемии инфекция лабораторно подтверждена у 4 602 человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как отметили в региональном штабе, за сутки выздоровел 91 человек, не смог справиться с заболеванием один приморец.
«Заболевание подтверждено еще у 69 человек, с нарастающим итогом – у 4 602 приморцев. Темп прироста составил 1,5% – меньше, чем за предыдущие сутки», – отметили специалисты, добавив, что на сегодняшний день обследовано более 172 тысяч человек.
Среди заболевших большинство, 34 случая, – во Владивостоке, в Находке – 23 случая, прирост в Артеме – семь человек, Партизанск – три случая, Хорольский округ – два заболевших.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Гражданам повышенной группы риска.
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Теги: пандемия коронавирус
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