Приморцев будут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19 по показаниям

Современные аппараты – иммунохемилюминесцентные анализаторы, позволяющие с высокой степенью точности обследовать кровь на инфекции, в том числе на COVID-19, закупает министерство здравоохранение Приморья. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.



Как подчеркнула куратор здравоохранения, современное лабораторное оборудование позволит точно и количественно определять антитела к коронавирусу.



«Мы закупаем 10 таких анализаторов. Они будут установлены в крупных медицинских организациях – Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска и Лесозаводска. Пациента будут обследовать на амбулаторном этапе – то есть в поликлинике», – отметила Анастасия Худченко.



Министр подчеркнула, что проводить тестирование на антитела к COVID-19 у приморцев будут бесплатно, но только по показаниям.



«Мы сможем на амбулаторном этапе выявить круг лиц, которые имеют антитела, так называемые сформированные. Они свидетельствуют о том, что человек уже перенес заболевание, возможно даже в скрытой, бессимптомной форме, и у него уже есть иммунитет к коронавирусу. Это позволит не тестировать человека в дальнейшем – не проводить им ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию», – пояснила Анастасия Худченко.



Зампред правительства по медицине пояснила, что такой тест также позволит определять тех, кто имеет «острые» антитела.



«Причем, так как этот анализ количественный, то мы сможем делать, так называемые парные сыворотки, что будет очень помогать в диагностике», – обозначила она.



Отметим, что тест на коронавирус определяет, болен ли человек в текущий период, а тест на антитела к COVID-19 позволяет выяснить в том числе переболел человек инфекцией или нет. Антитела указывают, была ли иммунная реакция на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно. Существенное отличие от теста на коронавирус заключается в том, что для теста на антитела берут кровь из вены.



В региональном минздраве подчеркнули, что анализаторы будут задействованы в определении антител и к другим инфекциям в дальнейшем.



Министр подчеркнула, что работа по этому направлению начнется уже в конце июня.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)