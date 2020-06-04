В Приморье от COVID-19 с начала эпидемии умер 21 человек

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 67 человек. Не справились с болезнью еще два жителя региона. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в четверг, 4 июня.



Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших составил 2,6%.



«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом общее количество заболевших составило 2 211 человек», – отметила она.



Успешно прошли лечение 67 приморцев, с начала эпидемии – 1 290.



В штабе добавили, что не смогли справиться с болезнью еще два жителя Приморья.



«Оба мужчины – 65 и 82 лет. Первый, как выяснилось, в течение пяти дней занимался самолечением. После госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. У пациента 82 лет коронавирусная инфекция осложнилась сердечно-сосудистой патологией и онкологией», – сообщили врачи.



Таким образом, от COVID-19 с начала эпидемии умер 21 человек.



Олег Кожемяко еще раз акцентировал внимание участников совещания на том, что основная задача в настоящее время – усилить работу по контролю за состоянием санитарных норм и правил, чтобы избежать новых очагов инфекции.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)